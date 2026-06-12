גורם בכיר בממשל טראמפ אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי במסגרת ההסכם עם איראן, "תוכנית הגרעין של איראן תפורק, מצר הורמוז ייפתח והיא לא תממן ארגוני טרור".

הגורם הוסיף כי "אף סכום כספי לא ישוחרר עבור טהרן עד שהם יעמדו בתנאי ההסכם".

גורם ישראלי אמר היום כי "ההסכם המתגבש נראה רע מאוד. מבחינתנו הוא קטסטרופה, מפני שהוא לא עומד באף אחד מהעקרונות שדיברנו עליהם כאשר החלה המלחמה".

טראמפ עצמו תקף את איראן בשעות האחרונות, "הם אנשים מאוד חסרי כבוד ויושר להתנהל מולם. אצלם אין דבר כזה לנהל משא ומתן או לפעול בתום לב. מדהים! בנוסף, מתקפת הכטב"מים שלהם אמש נגד ספינות הודיות שיצאו ממצר הורמוז, מתקפה שנבלמה לחלוטין, היא בלתי מתקבלת על הדעת לחלוטין. מוטב שהם יתאפסו על עצמם - ומהר!".

הסנאטור הפרו-ישראלי לינדזי גרהאם, המקורב לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, בירך על ההסכם המתגבש עם איראן, אך הדגיש בפוסט ברשת X כי "אני מקווה שהוא יהיה שונה משמעותית מההסכם של אובמה. להעביר למשטר הנוכחי 300 מיליארד דולר עבור שיקום זה כמו תוכנית מרשל לשיקום גרמניה אם הנאצים עדיין היו בשלטון. בנוגע לתוכנית הגרעין, הקו האדום של טראמפ היה אפס העשרה, ואני מקווה שזה עדיין המצב". גרהאם הוסיף: "כל עסקה עם איראן חייבת לקבל את אישור הקונגרס".