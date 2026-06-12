שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע אחר הצהריים (שישי) על רקע הדיווחים על חתימת הסכם עם איראן כי ישראל לא תיסוג מאזורי הביטחון.

בפתח דבריו ציין השר כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מוביל בימים אלה להסכם עם איראן מתוך ראיית האינטרסים האמריקאיים, ובהם גם "האינטרס המשותף עם ישראל - למנוע מאיראן נשק גרעיני". לדבריו, ישראל מצפה שארצות הברית "תעמוד על העיקרון הזה ועקרונות נוספים בתחום הטילים ושלוחי הטרור".

כ"ץ ציין כי ישראל וארצות הברית "הנחתנו על איראן מכות קשות שהסיגו את יכולותיה שנים רבות לאחור". עוד אמר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו והוא הנחו את צה"ל להיערך כך שלישראל תהיה גם בעתיד "היכולת לפעול באופן עצמאי כדי למנוע מאיראן נשק גרעיני".

שר הביטחון הבהיר כי "ישראל לא תיסוג מאזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה". לדבריו, צה"ל ימשיך להגן על גבולות ישראל "מתוך כתר החרמון, הרי הלבנון, חבלי ארצנו בשומרון ורוב שטחה של עזה - מול איומי כוחות וארגונים ג'יהאדיסטים, כלקח מרכזי מאירועי ה-7 באוקטובר".

בנוסף אמר כ"ץ כי צה"ל לא ייסוג ממחנות הטרור בצפון השומרון, שלדבריו פונו מתושבים, והוסיף כי "במידת הצורך יורחב המהלך למחנות טרור נוספים". הוא הדגיש כי תפיסת הביטחון של ישראל היא "פועלים מול איומים קרובים ורחוקים ושואפים להכרעות ולא לפשרות וויתורים".

כ"ץ הוסיף כי "הרבה מונח על כפות המאזניים בתקופה זו", וכי ישראל נחושה "להמשיך ולהוביל מדיניות ביטחונית תקיפה שתמנע פגיעה בהישגינו הביטחוניים". לדבריו, ישראל לא תסכן את יכולתה "להיאבק מול ציר הרשע השיעי בהובלת איראן וציר הרשע הסוני בהובלת האחים המוסלמים".

בסיום דבריו הביע שר הביטחון הערכה לפיקוד צה"ל ולחיילי הסדיר, הקבע והמילואים "על מלחמת הגבורה למען ביטחון ישראל". הוא גם שיבח את תושבי הצפון "על עמידת הגבורה שנותנת לצה"ל את הכוח להמשיך ולהגן על ביטחונם".

כ"ץ שלח "חיבוק גדול למשפחות השכולות שאיבדו את היקר מכל", ואיחל החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש "שמסרו עצמם למען ההגנה על חיי היהודים וביטחון מדינת ישראל".