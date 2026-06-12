משתמשים רבים ברחבי העולם דיווחו בשעות האחרונות על תקלה בפייסבוק ובחלק משירותי מטא. לפי הדיווחים, נרשמו בעיות בגישה לרשת החברתית, בטעינת הפיד ובהעלאת תכנים.

חלק מהמשתמשים דיווחו גם על שיבושים בפעילות אינסטגרם ומסנג'ר. באתרי ניטור תקלות נרשמה עלייה חדה במספר הדיווחים ממדינות שונות, בהן ארצות הברית ובריטניה.

התקלה עוררה תגובות רבות ברשתות החברתיות ובאתרי הטכנולוגיה בעולם, כאשר משתמשים דיווחו על קשיים בשימוש השוטף בפלטפורמות השונות של החברה.

דובר חברת "מטא", אנדי סטון, הגיב לדיווחים וכתב בפוסט ברשת X: "אנחנו מודעים לכך שאנשים חווים כעת קשיים בגישה לשירותים שלנו. אנחנו עובדים על פתרון הבעיה".

התקלה מצטרפת לשורת אירועים דומים שנרשמו בשנים האחרונות בשירותי הרשתות החברתיות הגדולות, אשר השפיעו על מיליוני משתמשים ברחבי העולם וגרמו לשיבושים בפעילות השוטפת של הפלטפורמות.