הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם תקף את הפרטים שפורסמו סביב הסכם אפשרי עם איראן ואמר כי מדובר בהסכם בעייתי.

לדבריו, "אני שמח מאוד לשמוע מהנשיא טראמפ כי הדיווחים בתקשורת האיראנית על ההסכם כביכול הם שקריים, משום שההסכם כפי שתואר על ידי איראן יהיה הסכם גרוע מאוד".

גרהאם אמר כי הנשיא טראמפ וצבא ארצות הברית "ראויים לקרדיט רב" על כך שהביאו את איראן "לנקודת החולשה הגדולה ביותר שלה מאז 1979". לדבריו, הדבר הושג באמצעות "שילוב של תקיפות צבאיות יעילות במיוחד ומצור חונק".

הסנאטור מתח ביקורת חריפה על המשטר האיראני וטען כי מדובר ב"מנהיגים קיצונים דתיים בעלי תפיסת עולם נאצית". בנוסף הזהיר מפני רעיון של קרן שיקום בהיקף של 300 מיליארד דולר, ואמר כי הדבר "דומה לתוכנית מרשל לגרמניה כאשר הנאצים עדיין בשלטון".

גרהאם הדגיש כי "הקו האדום של הנשיא טראמפ היה ונותר - אפס העשרה", והוסיף כי הוא מקווה שעיקרון זה יישמר. לדבריו, "התרת העשרת אורניום לאיראן במסגרת הסכם הגרעין הייתה אחת מנקודות הכשל המרכזיות של אותו הסכם גרוע".

בסיום דבריו אמר גרהאם כי כל הסכם עתידי עם איראן חייב להיות מובא בפני הקונגרס האמריקני "לבחינה ולאישור".