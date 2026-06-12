צה"ל חשף כי בתקופה האחרונה חוסלו יותר מ-10 מפקדי שטח בארגון הטרור חיזבאללה, שניהלו את הלחימה נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

לפי צה"ל, מאז כניסת הפסקת האש חוסלו יותר מ-1,300 מחבלי חיזבאללה במספר מרחבים בלבנון.

בין המפקדים שחוסלו, מפקד יחידת "נצר" חאג' סלאמה. בצה"ל ציינו כי בתוך פחות מחודשיים מחיסולו, חוסלו גם שני מחליפיו, מהדי בזי ואשרף סלום.

בנוסף הודיע צה"ל כי בתוך פחות מ-12 שעות חוסלו מפקד גזרת "שקיף" נאצר שקיר ומחליפו אחמד סבליני, ששימש קודם לכן כסגנו ומונה לאחר חיסולו. בצה"ל אמרו כי מדובר בפגיעה משמעותית בשרשרת הפיקוד של הארגון.

צה"ל אישר כי בין מפקדי השטח המרכזיים שחוסלו בתקופה האחרונה נמצאים גם מפקד גזרת בינת ג'בייל עלי עבאס, מפקד גזרת צור כמיל יונס, מפקד גזרת חג'יר פואד מוסא, מפקד גזרת ג'בשית חסין סלאמי, מפקד גזרת אלחיאם עלי חאיכ ומפקד גזרת קאנא מסלם חרב.

בהודעת צה"ל נמסר כי הכוחות ימשיכו לפגוע במפקדי חיזבאללה, שלדבריהם "מהווים אחראיים ישירים להכוונת האש לעבר אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל".