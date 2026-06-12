המשטרה עצרה תושבת טייבה בשנות ה-50 לחייה בחשד להסתה לטרור.

לפי החשד, האישה פרסמה ברשתות החברתיות דברי שבח ותמיכה בפיגוע הירי בשרון שבו נרצח רס"ר (מיל') חיים קלומיטי, בן 55 ואב לשלושה.

לפי הודעת המשטרה, חקירת המקרה נפתחה בתחנת טייבה שבמחוז מרכז בעקבות מידע שהתקבל על הפרסום. מהחקירה עלה כי הפוסט כלל בין היתר את המילים, "רצח מתנחלים ציונים יהודים, תתפללו עליו הוא גדול בעיני אלוקים".

במהלך הלילה פשטו בלשי תחנת טייבה יחד עם לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב על ביתה של החשודה. הכוחות עצרו אותה לחקירה ותפסו את מכשיר הטלפון הנייד שברשותה.

בחקירתה הודתה החשודה כי החשבון שממנו פורסמו הדברים שייך לה. בית משפט השלום בפתח תקווה האריך את מעצרה עד יום ראשון והחקירה נמשכת.