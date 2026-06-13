אניטה אנאנד, שרת החוץ של קנדה, הודיעה ביום שישי על הקצאת 100 מיליון דולר נוספים עבור האו"ם, הצלב האדום, הסהר האדום וארגונים בלתי ממשלתיים המעבירים סיוע לפלסטינים ב"גדה המערבית" וברצועת עזה.

בהודעה שפרסמה ציינה אנאנד כי ההחלטה על הגדלת הסיוע התקבלה לאור החמרת המשבר ההומניטרי בעזה והתנאים "המתדרדרים" באיו"ש, במקביל ל"התרחבות ההתנחלות הישראלית והתגברות האלימות של מתנחלים קיצונים".

סך הסיוע הכולל של קנדה לפלסטינים מגיע אפוא ליותר מ-500 מיליון דולר, והוא נועד לספק סיוע חירום רפואי, מזון, מים, שירותי סניטציה, קורת גג ושירותים נוספים.

שרת החוץ הקנדית קראה לישראל לאפשר את העברת הסיוע ללא הגבלה כלשהי ולכבד באופן מלא את החוק ההומניטרי הבינלאומי באיו"ש וברצועת עזה.

בנוסף, חזרה אנאנד על עמדתה של קנדה התומכת בפתרון שתי המדינות, והזכירה כי לפני מספר ימים קנדה הטילה סנקציות על פעילים וארגונים הקשורים ל"אלימות המתנחלים הקיצונים", וקראה לפרק את חמאס מנשקו ולכל הצדדים לכבד את החוק הבינלאומי.