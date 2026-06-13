מקורות במודיעין האמריקאי סיפרו לרשת CNN כי איראן הגבירה בשבועות האחרונים בצורה דרמטית את מאמציה לאטום את המקום שבו מוסתר האורניום המועשר.

לפי הדיווח, בטהרן חוששים כי ארה"ב תחל בפעולה קרקעית בניסיון לחלץ את החומר הגרעיני.

הדיווחים מגיעים זמן קצר לאחר שרשת CNN דיווחה כי ארה"ב הייתה על סף פעולה קרקעית להוצאת האורניום המועשר מאיראן. על פי הדיווח, ראש המטות המשולבים בצבא ארה"ב, דן קיין, קיבל תדרוכים סודיים על הפעולה במטה פיקוד המרכז של צבא ארה"ב והעביר את התוכניות לנשיא טראמפ.

לפי הדיווח, טראמפ החליט לבטל את התוכנית לאחר שהוזהר כי, "הפעולה עלולה לגרור תגובת נקם איראנית קשה, להאריך את המלחמה, לגרום לטלטלה בשווקי הנפט בעולם, וכן עלולה לעלות בחיי חיילים אמריקאים רבים". בכיר בממשל האמריקאי אמר לעיתונאים כי ההסכם המתגבש כולל סעיף של השמדת האורניום המועשר ולאחר מכן הוצאתו מגבולות איראן.

על פי ההערכות, רוב מלאי האורניום המועשר נמצא במנהרות שקרסו במתחם הגרעיני באספהאן, בעוד שחומר נוסף מוחזק באתרים אחרים ברחבי איראן. לפני מספר ימים אמר הנשיא טראמפ כי רק ארה"ב וסין מחזיקות ביכולות הטכנולוגיות הדרושות לחפור מתחת להריסות ולשלוף את האורניום המועשר.

מוקדם יותר החודש אמר טראמפ לכתבים כי "סילוק האורניום המועשר מאיראן יארך לפחות שבועיים". עם זאת, מומחים לסילוק חומרים גרעיניים טוענים כי איראן עשויה לנצל את המצב כדי לטעון שאין לה גישה לכל האורניום שנקבר תחת ההריסות, ובכך לשמור בסתר על חלק ממנו.

סקוט רוקר, שעמד בראש משרד סילוק החומרים הגרעיניים של המנהל הלאומי לביטחון גרעיני בארה"ב בין השנים 2017 ל-2021, אמר לרשת CNN כי, "בתרחיש זה, הייתי מודאג שאיראן תטען שחלק מהאורניום המועשר נמצא במקום לא ניתן לגישה. אין לנו ביטחון מלא שאיראן לא תוכל לשמור על גישה אליו בשלב כלשהו בעתיד".