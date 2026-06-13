ארבעה פעילים של ארגון התמיכה בפלסטינים "Palestine Action" נידונו לעונשי מאסר לאחר שהורשעו בפריצה למפעל של יצרנית הנשק הישראלית "אלביט" בבריטניה ובגרימת נזק רב לרכוש ולציוד צבאי.

הפעילים פרצו למפעל באוגוסט 2024 וגרמו לנזק בשווי 1.2 מיליון ליש"ט.

סמואל קורנר, בן 23, נידון לשבע שנים ושמונה חודשי מאסר לאחר שהורשע גם בתקיפת קצינת משטרה בריטית. לפי פסק הדין, הוא הכה את השוטרת באמצעות פטיש וגרם לה לפציעות קשות.

השופט קבע כי, "לקורנר לא הייתה הצדקה להשתמש בכוח קיצוני וחסר תועלת. הוא לא גילה חרטה והשתמש בכוח קיצוני ובלתי צפוי נגד שוטרת שפעלה במסגרת תפקידה". בנוסף נגזרו חמש שנות מאסר על שרלוט הד, בת 30, וליאונה קמיו, בת 30.

פטמה רג'וואני, בת 21, נידונה לארבע שנים ושמונה חודשים בגין גרימת נזק פלילי. השופט פסק גם כי, "קיים קשר לטרור לעבירות שביצעו הפעילים".

לדברי השופט, "הארבעה השתתפו במתקפה מתוכננת בקפידה ומתוחכמת ביותר. העובדה שניסיתם לסגור חברה שחשבתם שפעלה שלא כדין אינה מפחיתה מחומרת העבירה". עוד אמר כי עבירות הנזק הפלילי נועדו להפחיד את ממשלת בריטניה, עובדי אלביט ועסקים נוספים הקשורים לחברה, ולקדם מטרה פוליטית או אידיאולוגית.

בית המשפט קבע כי הפעילים לא יהיו זכאים לשחרור מוקדם באופן אוטומטי. ועדת שחרורים מיוחדת תבחן את רמת המסוכנות שלהם לציבור ותקבע מתי ניתן יהיה לשחררם מהכלא.