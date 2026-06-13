אילון מאסק הפך ביום שישי לאדם הראשון בהיסטוריה המחזיק בתואר "טריליונר". ההכרזה הגיעה זמן קצר לאחר שמניות חברת SpaceX של מאסק הונפקו בבורסה ורשמו זינוק מהיר בשווי החברה.

הנפקת מניית SpaceX נפתחה במחיר של 150 דולר וסיימה בעלייה של יותר מ-19 אחוזים. בסוף יום המסחר נסגרה המניה במחיר של 161 דולר.

מאסק מחזיק גם בחברת הרכב החשמליים "טסלה" וברשת החברתית X, לשעבר טוויטר. אתר "בלומברג" דיווח ביום שישי כי מניותיו של מאסק ב-SpaceX היו שוות 767.1 מיליארד דולר עם סגירת יום המסחר.

בנוסף נהנה מאסק מהון של 53.8 מיליארד דולר באופציות של SpaceX, לצד 168 מיליארד דולר במניות טסלה ועוד 116.4 מיליארד דולר באופציות של טסלה. לפי הדיווח, הונו של מאסק משתווה כעת לכל התפוקה הכלכלית של מדינות כמו שווייץ ופולין.

חברת SpaceX צמחה במהירות הודות ל-Starlink, שירות האינטרנט הלווייני שלה, המשרת כיום מיליוני מנויים ברחבי העולם. חלק מהפוליטיקאים בארה"ב מתחו ביקורת על היקף ההון שבידי מאסק.

הסנאטורים הדמוקרטים ברני סנדרס ואליזבת וורן היו בין הפוליטיקאים שגינו את הצטברות ההון בידיו של אדם אחד. וורן אמרה כי, "זו צריכה להיות קריאת השכמה. זה מדגיש את הצורך במס עושר".