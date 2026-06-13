שוויץ תסגור שעריה למהגרים? אזרחי שוויץ ילכו מחר (ראשון) לקלפיות כדי להצביע על הצעה הדורשת להגביל את גודל האוכלוסייה עד ל-10 מיליון תושבים לכל היותר.

ההצעה של מפלגת הימין השוויצרית "מפלגת העם" מבקשת לקבוע מכסת גג לגודל האוכלוסייה בשוויץ, במטרה להפחית את הלחץ על מערכות הבריאות והדיור, להוריד מחירים, ולמנוע כניסת מהגרים למדינה.

אם הצעת החוק תעבור, ממשלת שוויץ תהיה מחויבת לנקוט צעדים להגביל את האוכלוסייה ל-10 מיליון עד שנת 2050, תוך יישום הגבלות מחמירות על איחוד משפחות וכל על אישורי שהייה ומקלט, במידה ומספר התושבים המקומיים יגיע ל-9.5 מיליון לפני תאריך זה. אם לפני שנת 2050 גודל האוכלוסייה יעבור את רף 10 המיליון, הממשלה המקומית תהיה מחויבת לסגת מהסכם התנועה החופשית של שוויץ עם האיחוד האירופי.

אוכלוסיית שוויץ רשמה בעשרו השנים האחרונות גידול מהיר במיוחד. בשנת 2002 עמד גודל האוכלוסייה בשוויץ על 7.3 מיליון, כאשר כיום מתגוררים במדינה 9.1 מיליון. 27 אחוזים מהם הם תושבים שנולדו במדינות אחרות. בשנים האחרונות רבים מתושבי שוויץ מתלוננים על לחץ על מערכת הבריאות, הדיור, החינוך, התחבורה הציבורית, ועלייה בלתי פוסקת של המחירים כתוצאה מהביקוש המתגבר לאור הגידול המתמיד באוכלוסייה.

על פי החוק בשוויץ, החלטות חשובות מתקבלות דרך הצבעה ישירה במשאל עם, כאשר יוזמי החוק נדרשים לאסוף 100 אלף חתימות בלבד כדי להביא אותו למשאל עם. הסקרים האחרונים מראים על מרוץ צמוד במיוחד מחר, כאשר 52 אחוזים אמרו כי הם מתכוונים להתנגד להצעה, מול 45 אחוזים שהודיעו כי יתמכו בה. עם זאת, רבים אמרו כי הם עדיין מתלבטים.