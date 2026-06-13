לפחות שני ניסיונות תקיפה של תנים התרחשו במוצאי השבת בחוף דוגה בכינרת. לא היו נפגעים. התנים ניסו להתקרב למבקרים והמקרה דווח לפקחי רשות הטבע והגנים שהוקפצו למקום.

זאת לאחר שבמהלך השבת ננשכו 11 בני אדם על ידי תנים השבת סמוך לחוף דוגה, שלושה מהם קטינים. על פי הודעת המרכז הרפואי בפוריה כולם טופלו, קיבלו את החיסונים הנדרשים ושוחררו, למעט מטופלת אחת שהגיעה מחוף אחר בשעה מאוחרת יותר. הנפגעים פונו לבית החולים במצב קל.

איגוד ערים כנרת מסר כי אמש הגיעו מספר תנים, כנראה מאזור המג'רסה, לאזור הכינרת בחיפוש אחר מזון, כפי שקורה ברבים מהישובים והערים בארץ לאחרונה, על ידי חיות הבר. התנים כנראה הריחו המזון הנגיש באוהלים והחלו לחפשו, ומהבהלה שנוצרה, שרטו נופשים, שהועברו לטיפול בבית החולים פוריה ושוחררו. הפקחים והשוטרים הם שהבריחו את התנים מחוץ לחופים.

"ישנו ביחד באוהל ובשתיים בלילה היא פתאום צרחה. פתחנו את האור וראינו שכל הפנים שלה מדממות עם סימני נשיכה", מספרת מירה, סבתה של אליס בת ה-12 שננשכה. "מפריע לה איך היא תיראה, עוד חודש יש לה בת מצווה ואולי היא תצטרך ניתוח פלסטי. כואב לנו שככה נגמר החופש, זה מפחיד".

משרד הבריאות ורשות הטבע והגנים פרסמו אזהרה לציבור לפיה מדובר באירוע חשיפה לבעל חיים שחשוד כנגוע בכלבת. עוד ציינו כי התן שחשוד כנגוע לא נתפס עד כה. האנשים שנפגעו ממנו קיבלו טיפול מונע לכלבת. "מחלת הכלבת היא מסוכנת וקטלנית ולכן מבקש משרד הבריאות במידה ונחשפתם לחיית בר באיזור לפנות באופן מיידי ולדווח ללשכת הבריאות במקום מגורכם, בסופי שבוע ובשעות הערב יש לפנות למרכזים לרפואה דחופה בבתי חולים", נמסר.

עוד מסר משרד הבריאות: "קוראים לציבור לגלות ערנות ולהימנע מכל מגע עם חיות בר. במקרה של נשיכה, שריטה או מגע עם בעל חיים לא מוכר, יש לשטוף את האזור היטב במים ובסבון ולפנות ללא דיחוי לקבלת טיפול רפואי. בנוסף, בעלי חיות מחמד נדרשים לוודא כי חיותיהם מחוסנות נגד כלבת בהתאם לדרישות החוק".

יוסי נבעה יושב ראש איגוד ערים כינרת מסר "אנו רואים בדאגה וחומרה את המקרה, ודורשים מרשות הטבע והגנים, והשירותים הווטרינרים האחראים על תחום זה, לפעול בדחיפות הנדרשת לדילול אוכלוסיית התנים באזור, ולהפעיל פקחים בשעות הלילה לאורך עונת הקיץ לבל יקרה מצב זה שנית. אנו מצרים על החוויה שעברו הנופשים ומקווים כי מקרה זה לא ישוב על עצמו. נמשיך לטפל במיגור תופעה זו".