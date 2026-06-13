כחלק מההסכם המגבש בין ארה"ב לאיראן, בצה"ל נערכים לאפשרות שהדרג המדיני יורה לעצור את ההתקדמות הקרקעית של הכוחות בדרום לבנון, כך דווח בכאן חדשות.

ההערכה היא כי בכל מקרה, בישראל נערכים לצמצם את התקיפות בעומק לבנון, כדי לא לפגוע בהסכם בין ארצות הברית לאיראן.

גורמי ביטחון ישראלים הדגישו כי צה"ל לא ייסוג מרצועת הביטחון במסגרת ההסכם עם איראן והסוגייה תעלה לדיון מול הלבנונים במסגרת המגעים בין הצדדים בארה"ב בעוד כשבוע וחצי.

בימים האחרונים לוחמי אוגדה 36 המשיכו לנוע צפונה במרחב דרום לבנון.

כלי תקשורת במדינה דיווחו שכוחות צה"ל הגיעו לפאתי העיר נאבטיה, העיר הגדולה באזור, ולמעשה נמצאים על רכס עלי טאהר, כשני קילומטרים מצפון לבופור.