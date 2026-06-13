ההפגנה בירושלים דוברות המשטרה

מפגינים נגד הממשלה הפגינו במוצאי שבת במספר מוקדים ברחבי הארץ. בירושלים התעמתו המוחים עם שוטרים והתפרעו.

שלושה מהמפגינים נעצרו לאחר שהמשטרה החרימה ציוד הגברה - ולאחר חקירה - שוחררו.

ממשטרת ירושלים נמסר "שוטרי המחוז ולוחמי מג"ב פעלו אל מול מפרי סדר בכיכר פריז, לאחר שהמוחים קיימו תהלוכה ללא רישיון, חסמו צירים והפעילו ציוד הגברה בניגוד לתנאי קיום המחאה שהוסדרו ואושרו על ידי בג"ץ".

לדברי המשטרה, "האירוע החל כמחאה, אך הפך להפרת סדר שכללה חסימת צירים ושימוש בציוד הגברה בעוצמה גבוהה בסמוך למגורים, שפגעה במרקם החיים במקום. לאחר שצוות המשטרה כרז למוחים על הצורך לעמוד בתנאי המחאה ולהפסיק את השימוש בציוד ההגברה, הם סירבו, והציוד נתפס".