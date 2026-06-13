בית החולים הדסה הר הצופים בירושלים עדכן הערב (מוצאי שבת) על פטירתו של תינוק שהובא אליו לאחר שעבר ברית מילה ביישוב באזור בנימין.

המשטרה פתחה בחקירה, והגופה נשלחה למכון לרפואה משפטית, אשר צפוי לתת חוות דעת מסודרת על נסיבות המוות.

מבית החולים נמסר "אמש (שישי) פונה אל בית החולים תינוק בן 8 ימים כשהוא ללא דופק ובמהלך ניסיונות החייאה של מד"א. ניסיונות ההחייאה נמשכו גם בבית החולים על ידי צוות המחלקה לרפואה דחופה בילדים, אך הוא נאלץ לקבוע את מותו".

לפני כחודש שוחרר ממעצר המוהל משה דרעי מבני ברק, החשוד בגרימת מוות ברשלנות של תינוק נוסף, שנפטר כחודשיים אחרי ברית מילה שערך לו. במסגרת דיוני הארכת המעצר של דרעי, ציינה המשטרה כי נגבתה עדות מהרב שמואל אליהו על מקרים נוספים בהם הורים לקטינים טענו כי דרעי פגע בילדיהם.