צעירה בת 21 נהרגה בלימיירה שבמדינת סאו פאולו, ברזיל, לאחר שנפלה אל מותה מגובה של כ-40 מטרים במהלך קפיצת בנג’י.

לפי דיווחי המשטרה הצבאית המקומית, עדי ראייה סיפרו כי עובדי האתר שכחו לרתום את חבלי האבטחה לפני שהשליכו אותה מהגשר.

סרטונים מהרגעים הקטלניים הראו שלושה גברים נושאים את הצעירה אל פלטפורמת הקפיצה ומושכים אותה למטה, בעוד חבל האבטחה נשאר מונח על הקרקע. שניות לאחר הנפילה נשמעו צעקות של נוכחים: "החבל! אנשים החבל!".

צוותי הצלה ורפואה דחופה הוזעקו לזירה, אך מותה של הצעירה נקבע במקום. שישה בני אדם נעצרו בחשד למעורבות במותה, כששניים מהם ניסו להימלט ונעצרו בתום לאחר מרדף משטרתי.

בן זוגה של הצעירה, שהיה עד לאירוע, התמוטט וחש ברע, ופונה לבית חולים.

החקירה הועברה לטיפול המשטרה המקומית בלימיירה, שבודקת את נהלי הפעלת האתר והמעורבות של החברות האחראיות.