צפו: הטקס המרגש של חטיבת החשמונאים צילום: דובר צה"ל

טקס הצהרת האמונים של לוחמי המחזור החמישי של חטיבת "חשמונאים" נערך בשבוע החולף במגרש המסדרים, במעמד מפקד החטיבה, אלוף-משנה שמר רביב, מפקד בסיס האימונים וסגן-אלוף ע', לצד רב החטיבה וראשי הסגל המורחב. אל האירוע הגיעו בני משפחות הלוחמים, שהביעו תמיכה והערכה לרגע השיא של הכשרתם.

המחזור החמישי, המונה שתי פלוגות, מסמן את תנופת הצמיחה של החטיבה החרדית הראשונה בצה"ל. הנוכחות המרשימה של הלוחמים לצד סגל המפקדים שיקפה את המחויבות לשילוב מנצח - שמירה על אורח חיים חרדי לצד שירות קרבי משמעותי. אל"ם שמר רביב אמר: "אתם ההוכחה שאפשר להגן על עם ישראל בלי לוותר על הזהות".

במהלך הטקס, הדגיש מפקד החטיבה את השילוב הייחודי בין מסירות ללימוד התורה לבין המחויבות לחזית הלחימה: "אנו יוצאים להילחם ולהגן על עם ישראל, אנו לא מתנתקים מדרך אבותינו הקדושים, אנו מתחברים לרוח התורה חזק יותר. גם בזירה הפנימית, החטיבה היא שילוב המחבר בין חלקי העם - ואתם הלוחמים העתיד של עם ישראל".

הטקס כלל שירה וריקודים סוערים על מגרש המסדרים, ניגוני רגש חסידיים וליווי מוסיקלי של להקת הרבנות הצבאית. הרגעים המרכזיים כללו חלוקת הספר "מלחמתה של תורה", שנכתב כולו על ידי הלוחמים והר"מים הפלוגתיים, וסיום מסכת מרגש, שכלל אמירת הקדיש ושירה חסידית סוחפת.

עם סיום הטקס והקבלת הספר והנשק, הלוחמים ממשיכים בתוכנית האימונים בבא"ח וצפויים להצטרף ללוחמי החטיבה המוכחים בגזרות השונות, והופכים לחוד החנית החדש של חטיבת החשמונאים, המשלבת מחויבות דתית ומסירות קרבית.