רוב הציבור בישראל (55%) רואה את הקיטוב הפנימי כאיום המרכזי על המדינה, מעל פצצת הגרעין האיראנית (23%) או הסכסוך עם הפלסטינים (18%), כך עולה מהדו"ח השנתי על מצב החברה הישראלית של המכון למדיניות העם היהודי (JPPI).

על פי הנתונים, שישה מתוך עשרה ישראלים (60%) סבורים כי קיימת סכנה ממשית לשפיכות דמים בתוך המדינה, מצב שמעצים את תחושת החרדה והדאגה בקרב הציבור.

הדו"ח מדגיש את הפערים בין קבוצות בחברה: המגזר החרדי מקבל את ציון הקרבה הנמוך ביותר (3.79), ואפילו הציבור החילוני מדרג את קרבתו לחרדים בציון נמוך של 1.81 מתוך 10. במקביל, שיעור תומכי הימין העמוק עלה מ-11% לפני המלחמה ל-19%, והצעירים שהגדירו עצמם "שמאל קרוב למרכז" דיווחו על תזוזה ימינה בעקבות המלחמה.

בנוגע לישראל כחברה דמוקרטית, רוב הציבור (59%) מסכים שהדמוקרטיה משלבת הכרעת רוב עם שמירה על זכויות אדם, אך בקרב יהודים נרשמה ירידה בהסכמה לכך שמשמעות הדמוקרטיה היא "גם וגם" לעומת מצב לפני שלוש שנים. רק 31% הסכימו לגבי סוגיות זהות המדינה והסכסוך הפלסטיני, כאשר 36% מהיהודים סבורים שישראל "לא מספיק יהודית" ו־42% מהחילונים חושבים שהיא "יותר מדי יהודית".

נשיא JPPI, פרופ' ידידיה שטרן, סיכם "החברה הישראלית מגלה חוסן ואופטימיות, אך גם משוסעת ומקוטבת. הציבור תופס את השסע הפנימי כאויב המרכזי שלו, ויש צורך בתוכנית פעולה ארוכת טווח לטיפוח קרבה ואמון. מנהיגי הציבור חייבים להציב את סוגיית הלכידות בראש סדר העדיפויות הלאומי, ולהקים חוקה רזה שתסדיר את ניהול המחלוקות בצורה הוגנת ויעילה".