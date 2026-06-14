שירות התעסוקה מפרסם הבוקר (ראשון) כי עם חזרת המשק הישראלי לפעילות מלאה לאחר מבצע שאגת הארי, חזרו בחודשיים האחרונים כ-216 אלף עובדים למעגל התעסוקה, ומספר דורשי העבודה עמד בסוף מאי על כ-180 אלף בלבד.

הירידה במספר דורשי העבודה ניכרה בכל הערים מעל 40 אלף תושבים, עם ירידה ממוצעת של כ-43%, אך בערים ערביות ופריפריאליות נרשמו ירידות נמוכות יותר. הערים רהט ואום אל פחם חזרו להוביל את רשימת הערים בעלות שיעור דורשי העבודה הגבוה ביותר, בעוד שבבני ברק נרשם שיעור נמוך במיוחד של 2.3%, בדומה לערים חזקות אחרות כמו כפר סבא, רעננה ורמת השרון.

בפילוח לפי קבוצות אוכלוסייה, הירידה הייתה משמעותית ביותר בקרב נשים, צעירים וחרדים. כמו כן, הירידות ניכרו במשלחי יד הכרוכים בהתקהלות ועבודת חוץ, פעילויות מוסדות, מסחר ושירותים מקומיים, בעוד במקצועות שניתן לעבוד בהם מרחוק, כמו רופאים והייטק, הירידות היו מזעריות.

מנכ"לית שירות התעסוקה, עינבל משש, ציינה: "שוק העבודה הישראלי מוכיח שוב שהוא יודע להתאושש ממשברים. החזרה לשגרה אינה הסיום - היא נקודת הפתיחה. עכשיו זה הזמן להכין את שוק העבודה הישראלי לעידן הבינה המלאכותית, ולהבטיח שמשרתי המילואים ומשפחותיהם לא ישלמו מחיר תעסוקתי על כך ששרתו את כולנו".