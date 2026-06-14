אלוף-משנה נתנאל (נתי) לסרי, ראש מחלקת התכנון בזרוע היבשה של צה"ל ומפקד עוצבת הגולן והחרמון לשעבר, הלך לעולמו בגיל 40 לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן.

הוא הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים. לסרי היה בעל תואר ראשון במדעי החברה מאוניברסיטת בר-אילן, תואר שני בייעוץ ארגוני מהמכללה למנהל ותואר שני במדע המדינה מאוניברסיטת חיפה.

בעבר שירת כקצין מבצעים גדודי במבצע עופרת יצוקה והוביל את כוחותיו גם במהלך מבצע עמוד ענן. על תפקודו זכה לתעודת הצטיינות מהרמטכ"ל, ובמהלך שירותו קיבל גם תעודת הערכה ממפקד אוגדת עזה על חלקו בבלימת מתקפת הטרור באזור מפגש הגבולות ישראל-מצרים-רצועת עזה.

באוגוסט 2023 נכנס לתפקיד מפקד עוצבת הגולן והחרמון, אך בשנת 2024 נאלץ לסיים את כהונתו בעקבות מצבו הרפואי. במאי לפני שנה נכנס לתפקידו כראש מחלקת התכנון בזרוע היבשה - עד לפטירתו.

מעמותת עקבות הברזל של חטיבה 401 נמסר: "נתי ז"ל צמח לאורך רוב שנותיו כלוחם ומפקד בתפקידי פיקוד בחטיבה 401, ובהם מפקד פלוגה בגדוד 52 ומפקד גדוד 9.

בהמשך שימש כקצין אג"ם אוגדה 162, כמפקד חטיבת הגולן והחרמון ועד לאחרונה כראש מחלקת תכנון בזרוע היבשה. משרתי החטיבה וחבריו כואבים מאוד את לכתו ומשתתפים בצער המשפחה".