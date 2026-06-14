קבוצת הכדורסל ניו יורק ניקס זכתה הבוקר (ראשון) באליפות ה-NBA - לראשונה זה 53 שנה. ההישג ההיסטורי נקבע לאחר שהקבוצה גברה על סאן אנטוניו בסדרת הגמר בתום משחק מותח ורבע אחרון צמוד במיוחד.

במשחק ניצחו הניקס בחוץ על סן אנטוניו ספרס 94-90 וקבעות את תוצאת סדרת הגמר 4-1 לטובתם. ג'יילן ברונסון קלע 45 נק' לאלופה החדשה.

ברונסון הוביל קאמבק מפיגור 16 לניצחון עם 45 נקודות. אם במשחק הקודם הניקס חזרו מפיגור 29, הפעם הם הסתפקו בקאמבק מפיגור 16 "בלבד", כשרק שלוש דקות לסיום המשחק הם עלו ליתרון ראשון מאז הרבע הראשון.

מדובר באליפות השלישית בהיסטוריה של הניקס, כשהשתיים הקודמות הגיעו בשנים 1970 ו-1973. מאז הגיעה הקבוצה לעוד שני גמרים והפסידה (לסן אנטוניו ויוסטון רוקטס) אך במשך שנים נחשבה לכישלון הגדול של הליגה.