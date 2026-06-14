החלטת איראן לשגר טילים בליסטיים לעבר ישראל לאחר חודשים של הפסקת אש לא היתה רק מסר צבאי אלא גם ניסיון להציג את מאזן הכוחות החדש בטהרן.

לפי דיווח של "וול סטריט ג'ורנל", מי שדחף להחלטה זו היה מפקד משמרות המהפכה אחמד וחידי, שהפך בחודשים האחרונים לדמות מפתח במשטר האיראני.

וחידי ניצח את המתונים בטהרן, שהתנגדו לתקיפה, מחשש לפגיעה במגעים עם ארצות הברית והאפשרות להסכם. הוא שכנע את המועצה העליונה לביטחון לאומי לתמוך בשיגור הטילים, שהוביל לחילופי אש ראשונים בין איראן לישראל מאז הפסקת האש בחודש אפריל.

על פי הדיווח, וחידי מקדם קו נוקשה גם בשיחות עם וושינגטון, ודורש שיקום ההרתעה הצבאית האיראנית, הגנה על חיזבאללה ושמירה על מאגרי הטילים והכספים המוקפאים של טהרן. מעמדו נבנה לאחר שהחליף את מוחמד פאכפור, שנפגע בתקיפת צבאית, והוא מחזיק כיום בפקוד על 200 אלף לוחמים - הכוח החמוש החזק ביותר של המשטר.

וחידי היה ממקימי משמרות המהפכה ב-1979, כיהן כראש אגף מודיעין בגיל 23, הקים את כוח קודס והוביל את חיזבאללה להפוך לכוח דומיננטי בלבנון. מאז מינויו למפקד משמרות המהפכה, הוא מעצב את הקו הצבאי והמדיני של איראן, כולל התנהלותה במצר הורמוז והמעורבות במגעים מול ישראל וארה"ב.

לפי גורמים ערביים ואיראניים, וחידי עקף שוב ושוב את הנשיא מסעוד פזשכיאן ואת שר החוץ עבאס עראקצ'י, וקובע את סדרי העדיפויות בנוגע למלחמה - ועל כן הפך למכשול המרכזי בדרך להסכם עם ארצות הברית.