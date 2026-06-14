שחקן כדורגל פעיל מקבוצה בליגה בכירה נעצר הבוקר (ראשון) במסגרת חקירה שמנהלת היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית (יאל"כ) בלהב 433, בחשד למעורבות בהימורים בלתי חוקיים, הטיית משחקים ועבירות כלכליות נוספות.

לפי הודעת המשטרה, המעצר בוצע על ידי שוטרי מפלג ההימורים בספורט ביאל"כ, במסגרת חקירת פרשייה רחבת היקף הקשורה לכנופייה ממגדל העמק.

במשטרה חושדים כי השחקן ביצע הימורים בלתי חוקיים בהיקפים גדולים, היה מעורב בהטיית משחקים וכן עבר עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות מס, יחד עם חשודים נוספים.

על פי החשד, השחקן הימר באופן שיטתי ובלתי חוקי בזמן שהיה שחקן פעיל בקבוצה בכירה, התנהלות שלדברי החוקרים אינה עולה בקנה אחד עם מעמדו כספורטאי מקצועני.

המעצר הנוכחי מצטרף לשורת מעצרים שבוצעו בשבוע שעבר במסגרת אותה חקירה. במשטרה ציינו כי החקירה מתנהלת בשיתוף פעולה מלא עם ההתאחדות לכדורגל.

במשטרה הוסיפו כי החקירה נמשכת וכי צפויות חקירות נוספות של מעורבים וחשודים נוספים בפרשה.