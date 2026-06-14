מגיש החדשות האמריקאי הוותיק ביל ריטר הודיע בשידור חי על פרישתו מהגשת חדשות, לאחר שאובחן כחולה באלצהיימר בשלב מוקדם.

ריטר, בן 76, מסר את ההודעה לצופים במהלך מהדורת יום שישי של Eyewitness News ברשת ABC7 בניו יורק.

"אני רוצה לשתף אתכם במסר אישי מאוד", פתח ריטר את דבריו. הוא סיפר כי בשנים האחרונות צמצם בהדרגה את היקף עבודתו כדי לבלות יותר זמן עם משפחתו, אך לדבריו, "לבלות יותר זמן עם המשפחה שלי הפך עכשיו לחשוב עוד יותר, כי החיים שלי קיבלו תפנית".

ריטר חשף כי לאחר סדרת בדיקות רפואיות נאמר לו שהוא סובל מאלצהיימר בשלב מוקדם. "הרופאים אומרים שהטיפולים שאני מקבל מצליחים לעכב את זה, לפחות לעת עתה. אבל אין כאן שום הבטחה, כי עדיין אין תרופה לאלצהיימר", אמר.

לדבריו, "אלא אם מישהו ימצא תרופה מדהימה ובאמת בקרוב, מהדורת החדשות הערב תהיה האחרונה שאגיש". הוא הוסיף כי לא היה לו קל לשתף את הצופים ואת עמיתיו בתחנה בהחלטתו.

בהמשך התייחס להשפעת המחלה על משפחתו. "הילדים שלי אומרים, 'אבא, אתה כל כך אמיץ עם כל זה'. אבל לא, זה לא אני האמיץ - הם האמיצים, וגם אשתי, קתלין", אמר.

למרות פרישתו מהגשת המהדורה המרכזית, ריטר הבהיר כי ימשיך להיות חלק מהתחנה. "אמשיך לעבוד כאן ב-ABC7, אעזור לעיתונאים הצעירים ואמשיך להיות עיתונאי. עדיין תראו אותי על המסך ובפלטפורמות הדיגיטליות", אמר.

ריטר ציין כי התחנה מתכוונת להרחיב את הסיקור בנושא האלצהיימר והשלכותיו על החולים ובני משפחותיהם. הוא הזכיר גם את אביו, שנפטר מהמחלה בשנת 1998, ואמר כי במשך שנים היה מעורב במאבק הציבורי לקידום המודעות והמחקר בתחום.

את דבריו חתם במסר לצופים: "אני כל כך אתגעגע לדווח לכם את החדשות, עם האמת והעובדות, לא משנה לאן הן מובילות. היה לי לכבוד לעשות זאת. אבל לעת עתה, אני מאחל לכם בריאות ושלום. בואו נדאג אחד לשני".

ריטר החל את דרכו העיתונאית בתחנות טלוויזיה בקליפורניה, ובשנת 1993 הצטרף לרשת ABC. מאז הפך לאחד ממגישי החדשות המזוהים ביותר עם ABC7 בניו יורק, שם הגיש במשך עשרות שנים את מהדורות החדשות המרכזיות.