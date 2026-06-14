למה קוראים לזה "תיקו"? באדיבות ערוץ משב

מה הקשר בין ליאו מסי, כריסטיאנו רונאלדו ואליהו הנביא? בסרטון חדש במסגרת הסדרה "מילה מהמקורות" של ערוץ משב מבית ארגון רבני צהר, מסבירה ענת קורול-גורדון את מקורו של אחד המונחים המוכרים ביותר בעולם הספורט - "תיקו".

בסרטון חוזרת קורול-גורדון אל התלמוד הבבלי ומציינת כי מקור המילה "תיקו" הוא בארמית. משמעותה המילולית היא "תעמוד", והיא שימשה את חכמי הגמרא במקרים שבהם לא הצליחו להכריע במחלוקת הלכתית או רעיונית, ולכן השאלה נותרה פתוחה ועומדת ללא פתרון.

לדבריה, כשם שאוהדי כדורגל מתקשים להכריע מי גדול יותר - מסי או רונאלדו, הולאנד או אמבפה - כך גם חכמי התלמוד התמודדו עם שאלות שלא תמיד נמצאה להן תשובה חד-משמעית.

אחת הדוגמאות המובאות בסרטון היא מחלוקת תלמודית בשאלה איזה סוג תלמיד עדיף: "חריף ומקשה", המזהה במהירות סתירות ושאלות, או "מתון ומסיק", שיורד לעומק הסוגיה ומגיע למסקנות ברורות. גם כאן, כך מוסבר, התשובה נותרה "תיקו".

הסרטון מתייחס גם לפרשנות מאוחרת יותר למונח, שלפיה "תיקו" הוא ראשי התיבות של הביטוי "תשבי יתרץ קושיות ובעיות". לפי פירוש זה, אליהו הנביא - המכונה "התשבי" - הוא שיכריע בעתיד את כל השאלות שנותרו פתוחות.