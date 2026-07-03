"כשהבנתי שאפשר לספר רעיון דרך תנועה, התאהבתי במחול בכל ליבי", כך מתארת אלישבע רזווג את הרגע ששינה את מסלול חייה.

בריאיון לד"ר חנה קטן היא מספרת כיצד הפכה אהבה שנולדה בגיל צעיר לשליחות חינוכית רחבת היקף, שבמרכזה עומדת השאיפה לאפשר לבנות החינוך הממלכתי-דתי לעסוק באמנות ברמה הגבוהה ביותר, מבלי לוותר על עולמן הרוחני והערכי.

רזווג, המפקחת הארצית על לימודי האמנויות בחינוך הממלכתי-דתי, מסבירה כי מבחינתה אמנות איננה מותרות אלא חלק בלתי נפרד מבניית האישיות. "האמנות בונה זהות", היא אומרת. "לכן אנחנו לא יכולים להדיר את רגלינו ממנה. המטרה היא להכניס את התלמידים לעולם מקצועי של אמנות, תוך שמירה ברורה על הזהות שלהם."

הדרך לשם לא הייתה מובנת מאליה. היא גדלה בשכונת קריית משה בירושלים, ובילדותה מחול כלל לא היה חלק מהעולם שסביבה. רק בכיתה ח' פגשה מורה למחול שזיהתה את כישרונה והזמינה אותה לצפות במופע של להקת נשים. "פתאום ראיתי מחול שמביע רעיון, שמספר סיפור. הבנתי שאפשר לדבר דרך הגוף, ומאותו רגע ידעתי שזה המקום שלי."

אף על פי שהוריה העדיפו שתבחר במסלול אקדמי מקובל יותר, מתוך כיבוד הורים למדה תחילה ריפוי בעיסוק באוניברסיטת תל אביב. במקביל המשיכה לרקוד וללמד, ולאחר נישואיה הקימה בית ספר למחול. בהמשך ייסדה את מגמת המחול באולפנת "שירת הים", שנועדה לאפשר לנערות דתיות ללמוד מחול מקצועי בלי להתפשר לא על הרמה האמנותית ולא על המחויבות ההלכתית.

לדבריה, הלימודים במגמה עסקו לא רק בטכניקה אלא גם בשאלות של אמונה, זהות ודימוי גוף. "ישבנו ללמוד למה אנחנו רוקדות, מה המקום של הגוף ביהדות, מה אומר הרב קוק על הקשר בין הגוף לנשמה. המחול מציף שאלות עמוקות, וצריך לתת להן מקום."

בהמשך הקימה את עמותת "גוף יוצר", הפועלת להכשרת רקדניות ומורות, לפיתוח יצירה מקצועית ולהקמת מסגרות המשך לבוגרות. עם זאת, היא מתריעה כי תחום אמנויות הבמה בציבור הדתי-לאומי מתקשה להתפתח בשל מחסור בתקציבים ובמסגרות ייעודיות. "האמנות שלנו שונה. היא מחוברת לארץ, לאמונה ולשאלות הזהות של החברה הישראלית. הגיע הזמן שגם היא תקבל את המקום הראוי לה."

לצד העשייה הציבורית היא מדברת בכנות גם על החיים האישיים. בעלה הקדיש שנים ללימוד תורה, והיא שילבה בין פרנסת המשפחה, גידול הילדים והמשך היצירה. "ידעתי שאני רוצה גם משפחה גדולה וגם להגשים את החלום שלי. זה לא פשוט, אבל אפשר לחיות את ה'גם וגם'."

רזווג מבקשת להעביר את המסר הזה גם לבנות הצעירות. לדבריה, אין צורך לבחור בין אימהות לבין התפתחות אישית, אלא ללמוד כיצד לשלב ביניהן. היא מתארת כיצד רקדניות באנסמבל שלה ממשיכות ליצור גם בתקופת ההיריון ולאחר הלידה, ומאמינה שדווקא שלבי החיים הללו מעניקים עומק נוסף ליצירה. "אישה לא מביאה לבמה רק אסתטיקה. היא מביאה חיים, משמעות וניסיון".