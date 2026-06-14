הזמרת והיוצרת ריקה רזאל מתארחת באולפן ערוץ 7 ובפתח הראיון איתה עונה לשאלה שהיא נשאלת הכי הרבה בתקופה האחרונה - מצבו הבריאותי של אחיה - הזמר, המלחין והמנצח יונתן רזאל.

"אמרתי לאחי אהרון שיש לנו משרה חדשה ששמה 'מה שלום יונתן'. ברוך השם, עם ישראל מתוק, ואין בן אדם ברחוב שלא שואל אותי מה שלומו. ברוך השם, מצבו של יונתן משתפר בכל יום, הוא מדבר, אוכל. הכל אמנם לוקח קצת זמן אבל בעזרת השם הכיוון הוא טוב ואני רוצה להודות לעם ישראל על התפילות", אומרת רזאל.

מדי חודש היא מפעילה תפילת ראש חודש עם הלל מוסיקלי לנשים בלבד שתוקדש מחר (שני) לרפואת אחיה. רזאל רואה בהזדמנות החודשית הזאת רגע של התחדשות רוחנית ואנרגטית בכל בית יהודי ומקשרת זאת למקורות ההיסטוריים של המצווה. "כבר מספר שנים אנחנו מקיימות את אירוע ההלל החודשי. הלל זה חג שנשים קיבלו, בזכות האמונה שלהן בחטא העגל, שבו הן לא לקחו חלק. זכינו בחג ראש חודש להתחדש בו ואנחנו מביאות את ההתחדשות והאנרגיה החדשה לכל בית בישראל".

המאפיין הבולט ביותר באירועים אלו, הממלא את רזאל בסיפוק רב, הוא הפלת המחיצות המגזריות והחברתיות והיכולת לייצר אחדות אמיתית סביב השירה והתפילה. "מה שמשמח אותי מאוד זו האחדות שיש שם. באות נשים חרדיות וחילוניות ודתיות-לאומיות וזה רגע שאין בו מחיצות. כולנו שם כדי להגיד תודה".

כדי להבין את שורשי החיבור העמוק של רזאל לצלילים, היא חוזרת אל מחוזות ילדותה ואל הבית בו גדלה - חממה מוזיקלית ייחודית שהצמיחה כמה מהיוצרים הבולטים בישראל, בהם האחים יונתן ואהרן רזאל. החינוך המוזיקלי בבית, אותו היא מתארת בחיוך כ"קפדני ויקי", הובל על ידי אביה שראה בנגינה כלי חינוכי ראשון במעלה, השזור באהבה אינסופית. "אבא היה מנגן לנו מגיל צעיר. עם הזמן היתה לנו גם להקה משפחתית".

עם השנים, תהליכי התשובה שעברו האחים הובילו להפסקת ההופעות המשותפות. רזאל נישאה, הקימה משפחה ברוכת ילדים, והמוזיקה נדחקה בהדרגה לשולי החיים לטובת משימות היומיום הקשוחות של גידול שמונה ילדים ופרנסת הבית - עבודה שהובילה אותה בכלל לעולם עסקי הנדל"ן.

אולם, גם בתוך השגרה התובענית הזו, הניצוץ הפנימי סירב לכבות. היא משחזרת בפרטי פרטים את אותם רגעים קטנים של שקט, מיד לאחר שהילדים יצאו למסגרות החינוך בשעות הבוקר המוקדמות - רגעים שבהם הלחץ הגדול של הכנת הסנדוויצ'ים וההתארגנות התחלף ביצירה אינטימית מול הפסנתר בבית הריק. במשך שנים ארוכות כתבה שירים למגירה, כשהאדם היחיד שנחשף אליהם ועודד אותה ללא הרף לחזור לקדמת הבמה היה בעלה, יוני.

החזרה הרשמית של רזאל לעולם המוזיקה וההופעות התרחשה בגיל 40, מהלך שהתקבל בהפתעה ובהערכה רבה בסביבתה. למרות שהיו מי שראו בכך צעד הדורש אומץ יוצא דופן, עבורה היה מדובר במסלול טבעי ומתבקש. בהדרגה היא סגרה את משרד הנדל"ן שבבעלותה והקדישה את זמנה להופעות בכנסים, אירועי תרבות והופעות משותפות עם בנותיה, מיכל והללי.

רזאל מקפידה להופיע בפני נשים בלבד, ומצאה בהגבלה זו שליחות עצומה ומרחב של ריפוי לבבות. "אני קוראת לעצמי לפעמים 'רופאת נשים'. המוזיקה שאני עושה, יותר מתאימה לנשים ומרפאת את הלב הנשי".

בשנתיים האחרונות, בצל מלחמת חרבות ברזל, המפגשים המוזיקליים של רזאל הפכו למרחב טיפולי של ממש עבור נשים רבות, בהן אימהות שכולות ואימהות לחטופים, שמצאו באירועים הללו מקום לפרוק את הכאב העצום ולשאוב כוחות מחודשים. מעבר לכך, היא מתנדבת ופועלת בשיתוף פעולה הדוק עם ארגון "מנוחה וישועה" המסייע לאלמנות, מעניק להן שבתות אירוח והפוגה, ואף טסה עימן למסע בן עשרה ימים בארצות הברית.