יהודית קצובר, ממקימות ומנהיגות תנועת הריבונות, התארחה באולפן ערוץ 7 לשיחה עם ד"ר חנה קטן וסיפרה על תחנות חייה, פעילותה למען ההתיישבות והמאבקים הציבוריים שהובילה לאורך השנים.

במהלך הריאיון תיארה את הקשר העמוק שלה למערת המכפלה ולחברון, ואת הדרך שהובילה אותה ואת שותפתה נדיה מטר להקים את תנועת הריבונות.

בפתח השיחה סיפרה קצובר כי לפני כנסים ואירועים משמעותיים היא ונדיה מטר נוהגות לפקוד את מערת המכפלה. "לפני כל כנס, לפני כל ועידה, לפני כל אירוח משמעותי שאנחנו עושות, עולות למערת המכפלה לקחת כוחות מהאבות והאימהות. למדנו את זה מכלב בן יפונה", אמרה. לדבריה, הביקור במקום מעניק להן תחושת חיבור לשורשים ולדורות שקדמו להן.

קצובר סיפרה כי נולדה באזור סאטמר שבטרנסילבניה למשפחה חסידית וציונית. אמה שרדה את מחנות ההשמדה ואביה גויס לעבודות כפייה בצבא ההונגרי והצליח להימלט. "הבית שלנו היה בית ציוני. אחרי השואה הם כל הזמן ביקשו לעלות לארץ ישראל", סיפרה. עם עליית המשפחה לישראל נשלחו תחילה לדימונה, אך בהמשך עברו לבני ברק ובה גדלה והתחנכה.

בהמשך תיארה את הגעתה לקריית ארבע לאחר מלחמת ששת הימים. לדבריה, בעלה השתכנע לעבור למקום לאחר סיור שערך עם גיסה, וכך הגיעה המשפחה לקריית ארבע בשנת תשל"א. "חמישים וחמש שנה", אמרה על תקופת מגוריה באזור. לדבריה, ההנהגה של הרב משה לוינגר, הרב דב ליאור והרבנים שפעלו במקום עיצבה את דרכה הציבורית ואת תפיסתה בנוגע להתיישבות בארץ ישראל.

חלק מרכזי בריאיון הוקדש לאירועי בית הדסה בחברון. קצובר סיפרה כי הייתה בין 13 הנשים שנכנסו למבנה יחד עם עשרות ילדים במטרה לחדש את ההתיישבות היהודית במקום. היא תיארה את תנאי החיים הקשים, המחסור במים ובחשמל ואת התקופה הממושכת שבה שהו הנשים והילדים במבנה. לדבריה, "אם לא היינו שם, אז לא היה. אתה חייב את ההשתדלות מלמטה, אתה חייב את הדחיפה".

קצובר סיפרה גם על מאבקים ציבוריים שניהלה לאורך השנים, ובהם פעולות ליישוב אדמות מדינה ביהודה ושומרון. לדבריה, לאחר ההתנתקות מגוש קטיף החלה יחד עם נדיה מטר לפעול במטרה למנוע הקמת מדינה פלסטינית ולהוביל להחלת ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון. "הנושא של מדינה פלסטינית לא ירד מסדר היום, ואז החלטנו שאנחנו הולכות להיאבק על הנושא הזה של החלת הריבונות על יהודה ושומרון", אמרה.

בהתייחסה למציאות המדינית והפוליטית כיום הביעה קצובר תמיכה בממשלה הנוכחית. "יש פה ממשלה שאנחנו צריכים לשמר אותה", אמרה. לדבריה, הממשלה מקדמת בנייה, תשתיות והתיישבות, והזהירה מפני אפשרות של חילופי שלטון. "היא לא מושלמת, היא לא חלומות חיינו, אבל היא הכי טובה שהייתה עד עכשיו", הוסיפה.

לקראת סיום השיחה התייחסה קצובר למערכת החינוך ולשינויים שהיא מזהה בחברה הישראלית. לדבריה, ישנה התחזקות בחיבור למסורת ולזהות היהודית, במיוחד בקרב צעירים. "אני רואה כן איזושהי התפכחות בעם. יש חיבור אדיר למסורת", אמרה.

עוד הוסיפה כי "בלי מאבק אין התקדמות. אתה צריך כל הזמן מטרות, מטרות, מטרות. ברוך השם יש בנק מטרות אדיר ואנחנו הולכים לקראתו".