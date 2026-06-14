המכללה להלכה מבית 'צורבא מרבנן' מציגה את התוכנית המקיפה והמעמיקה ביותר למסע בין מועדי השנה, קורס הלכות חגי ישראל, המועבר ע"י הרב בן ציון אלגאזי ראש מכון צורבא מרבנן.

מדובר בקורס פרונטאלי ומקוון המעניק ללומדים את הידע ההלכתי והפרקטי ומכין בצורה הטובה ביותר למבחני הרבנות הראשית לישראל.

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מה מחכה לכם בקורס? מפגש קבוע פעם בשבוע, באווירה תורנית ומעוררת השראה בגבעת שמואל. מסלול יסודי ומרתק לאורך 18 חודשים - לומדים לעומק ומגיעים לכל חג מוכנים באמת.

גמישות מקסימלית: לא מצליחים להגיע פיזית? הלימוד נגיש מכל מקום. ניתן להירשם וללמוד דרך הזום, באמצעות מערכת מקוונת ואינטראקטיבית לצפייה בכל תכני הקורס בזמן שלכם.

כל לומד המסיים את הקורס בהצלחה מקבל תעודה יוקרתית מבית צורבא מרבנן.

המכללה להלכה בראשות הרב בן ציון אלגאזי, מחוללת בשנים האחרונות מהפכה של ממש בקרב לומדי המכללה בלימוד ההלכה בעם ישראל. גם במהלך המלחמה יזמה המכללה קורסים רבים לצורך הנגשת הלימוד באמצעים דיגיטליים.

הלימוד מיועד ל'בעלי בתים' ולא רק לבוגרי ישיבות אלא לציבור כולו: "הלימוד במכללה נועד לכל 'עמך בית ישראל'. בין הלומדים בקורסים אנשים בדיוק כמוך! רופאים, מהנדסים, רואי חשבון, עורכי דין, מורים ועוד.

נותרו מקומות אחרונים - לחצו כאן להצטרפות והרשמה לקורס חגי ישראל

הרב אלגאזי מסביר כי בתקופה בה העולם מתפתח ומציב אתגרים חדשים ומודרניים, אנחנו נדרשים יותר מתמיד לארגז כלים מגוון להתמודדות עם צרכי המציאות הרבים".

עו"ד ליאור פרישמן, מנכ"ל צורבא מרבנן, מוסיף: "בימים מיוחדים אלו, אני שמח על הצטרפות לומדים חדשים מכל רחבי הארץ למכללה להלכה. אני מזמין גם אתכם להצטרף!"

המקומות האחרונים הולכים ונתפסים. מהרו להבטיח את מקומכם!

לפרטים נוספים והרשמה טלפונית: 1-700-500-777 או לפנייה מהירה בוואטסאפ: 050-2223377

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