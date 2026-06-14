במסגרת שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי התראיינה שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, אורית סטרוק, לערוץ 7, והתייחסה לתרומה הרבה של המשרתים.

"אני יכולה להגיד היום בלב בטוח לכל מי שמתלבטת אם לבוא לשירות הלאומי משום שהיא רוצה לתרום למאמץ המלחמתי, אצלנו בשירות אפשר לתרום במשרד הביטחון, בשב"כ, במוסד, ובשבוע שעבר הכנסנו גם שירות לאומי במל"ל. השירות הלאומי היה בכל מקום שהיה רלוונטי למלחמה, גם בטיפול בפצועים, במשפחות שכולות, במשפחות מילואים ובכל הקשת של המאמץ המלחמתי", אומרת השרה.

סטרוק מציינת כי עם פרוץ המלחמה היא חתמה על "צו מיוחד שמאפשר להעביר מתנדבות מתפקידים קבועים לתפקידים זמניים לפי הצורך של מדינת ישראל בחירום, וגם זה מבוצע. אנחנו מאוד רלוונטיים למאמץ המלחמתי של מדינת ישראל".

בהמשך הדברים מרחיבה השרה סטרוק אודות רפורמת הדיוק וההתאמה של מתנדבי ומתנדבות השירות הלאומי לתפקידיהם. במסגרת הרפורמה מקבלות מתנדבות השירות העצמה "באופן שבונה אותן לקראת המשך החיים שלהן".

לדבריה, הרפורמה שנערכה באופן המיונים מאפשרת לכל מתנדבת למצוא את התפקיד המותאם עבורה ולהגיע אליו על פי רצונה, כישוריה ויכולותיה. סטרוק מציינת כי בתחילת הדרך היו מספר כשלים שהיה צורך להסדיר אותם, אך בשנה הנוכחית הרפורמה יצאה לדרך לראשונה ובשנה הבאה הדברים יהיו מדויקים עוד יותר. "המטרה שלנו היא שהשירות הלאומי יהיה שירות שנותן מענה לצרכים של מדינת ישראל כפי שמדינת ישראל מגדירה אותם".

תחת הכותרת 'הקומה הנוספת' או 'שירות פלוס' מוסיף משרדה של השרה סטרוק אפשרות לכל מתנדבת לקבל העצמה רוחנית, תורנית, חינוכית וציונית דרך סדרת שיעורים וחוויות במדרשות ומסגרות שונות. מדובר, היא מספרת, על 3-4 מפגשים בשבוע בהתאמה אישית למתנדבות. "תקופת השירות היא תקופה מאוד מאתגרת, ומדובר בכלי שמאפשר לבת לעבור אותה עם ליווי שלוקח אותה קדימה גם לקראת המשך החיים. בצבא נותן את זה במסגרת 'סדרת חינוך' ואנחנו נותנים את זה במסגרת 'שירות פלוס'".

קומה נוספת שמתווספת לשירות הלאומי היא הקומה הממלכתית ועליה מספרת השרה ומציינת כי "במסגרת הרפורמה שמטרתה להפוך את השירות ליותר ממלכתי, אנחנו נותנים מגוון של שירותים שלא היו קודם לכן, שירותים שמוסיפים נופך ממלכתי כמו בסוגיית המשפחות ששכלו בני ובנות שירות לאומי שלצערנו נפטרו במהלך תקופת השירות. היה חשוב לנו לתת להן את המעמד הממלכתי שלהן ולכן יהיה גם סמל של השירות הלאומי על המצבה, גם ליווי במהלך כל תקופת האבל, גם תקציבים להנצחה ולהצדעה לאותם מתנדבים ומתנדבות. לפעמים מדובר במי שגורלם לא שפר עליהם והם חלו במחלות קשות, אבל בחרו להקדיש את החודשים האחרונים והשנים האחרונות של חייהם לטובת המדינה והחברה".

סטרוק מספרת כי לפני מספר חודשים הגיעה אליה חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה וביקשה לקדם חקיקה שתטיב עם בנות שירות לאומי שאין להן עורף משפחתי. מדובר בהטבה שניתנה עוד קודם לכן למתנדבים שהוריהם אינם בחיים או מתגוררים בחו"ל - והבקשה היתה להרחיב את ההטבה גם למי שהוריהם אינם מתפקדים. "אמרתי לה, 'פנינה, זה רעיון מקסים. נלך על זה, אלא שזה לא מתאים לחוק. אנחנו צריכים להכניס את זה לתקנות'. עשינו עבודה מאוד רצינית יחד עם פנינה, ישבנו על החומרים, דיברנו עם הביטוח הלאומי, דיברנו עם צה"ל, גם השר ישראל כץ נרתם לכך כדי לאפשר סוף סוף למתנדבי מתנדבות שירות לאומי שמסיימים את השירות את כל ההטבות שניתנות לחיילים בודדים, ובשבוע שעבר חוקקנו בתקנות בוועדת עבודה והרווחה את ההצעה הזו של פנינת תמנו שטה שממש דמעה בהתרגשות מכך".

סטרוק מוסיפה ורומזת לכך שבקנה עוד ממתינות מספר הפתעות שמשרדה מקדם על מנת להשלים את חזון הפיכתו של השירות הלאומי אזרחי לגוף ממלכתי שמעניק שירות ראוי והמתנדבים בו מקבלים תנאים ראויים.

את דבריה חותמת השרה סטרוק בהצדעה למתנדבים והמתנדבות "שמגיעים מתוך תחושת 'הנני' מאוד גדולה, נרתמים לכל צורך ולכל מטרה ועושים הרבה מעבר למה שכתוב רשמית בתפקיד, נותנים את הלב, את הנשמה ואת הכוחות, עובדים במקצועיות, בהצטיינות, בשירותיות יוצאת דופן עם רוח גדולה, עם לב ענק ומצליחים מעל ומעבר".