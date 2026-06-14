כמה פעמים ישבתם בבית קפה, מול אדם שאתם בקושי מכירים, ומצאתם את עצמכם מתכווצים בכיסא? היא זורקת משפט אגבי שמרגיש כמו עקיצה במסווה של הומור, הוא מסתכל בטלפון שלו באמצע שאתם מספרים משהו אישי ועמוק, או שהיא פתאום נסגרת רק כי אמרתם מילה שלא התיישבה לה טוב באוזן.

האינסטינקט המיידי שלנו, כבני אדם שרוצים אהבה, שייכות ואישור, הוא לקחת את זה ישר לבטן. המוח נכנס ללולאת ניתוח אינסופית ומתישה: 'מה עשיתי לא בסדר?', 'למה הוא מתנהג ככה?', 'אולי אני פשוט לא מספיק אטרקטיבי?'.

אז בואו נדבר רגע פתוח, בגובה העיניים, בלי פילטרים ובלי לנסות לרצות אף אחד:

העולם בחוץ מלא בטמבלים. באמת.

הוא מלא באנשים שלא עברו חצי תהליך רגשי עם עצמם, אנשים שלא יודעים איך להתנהל באינטימיות בסיסית, אנשים פגועים שמפזרים את החרדות שלהם לכל עבר, או סתם כאלה שחסרים את ה-IQ הרגשי הבסיסי כדי להבין איך עושים דייט מכבד.

אם על כל אחד כזה שתפגשו בדרך, אתם תפתחו חמ"ל רגשי בלב ותתחילו לנתח כל הברה שלו, אתם פשוט לא תשרדו את המסע הזוגי הזה.

גורם השחיקה: למה הלב שלכם זקוק לניהול סיכונים?

דייטינג, במיוחד בפרק ב' של החיים כשהמטען כבר כבד והשגרה מורכבת, הוא לא ספרינט של מאה מטר.

הוא מרתון הררי, מפותל, ולפעמים עם תנאי מזג אוויר קשוחים ולא צפויים. כשאתם מגיעים לכל מפגש עם עור חשוף לגמרי, כשכל תגובה, שתיקה או הודעה לקונית מסוגלת לטלטל לכם את הביטחון העצמי, גורם השחיקה שלכם מזנק לשמים.

שחיקה רגשית היא האויב הכי גדול של הזוגיות שלכם עוד לפני שהיא בכלל התחילה. אדם שחוק הוא אדם ציני, אדם סגור, אדם שמגיע לדייט הבא עם חומות בצורות ורצון רק 'לעבור את זה בשלום בלי להיפגע'. ואז, כשיגיע האדם הנכון, המדויק, זה שבאמת שווה את הלב שלכם, אתם תהיו עייפים מדי, מרוקנים מדי, מכדי לפתוח לו את הדלת באמת.

לכן, המשימה הרוחנית והפסיכולוגית הכי גדולה שלכם כרגע היא לפתח שריון.

לא חומות - שריון

יש הבדל תהומי בין חומות לבין שריון. חומות מבודדות אתכם מהעולם. הן לא מאפשרות לאף אחד להיכנס, וגם לא לכם לצאת.

שריון, לעומת זאת, הוא כלי הגנה אקטיבי ונייד. הוא שומר על האיברים החיוניים שלכם, על הלב, על הערך העצמי, על הביטחון שלכם , אבל משאיר את הידיים והעיניים שלכם חופשיות לפעול, להרגיש, לחייך ולזהות הזדמנויות.

לפתח שריון בדייטים זה אומר לתרגל את מה שמכונה בפסיכולוגיה 'הפרדת כוחות':

כלומר להבין, בצורה המובהקת ביותר, שההתנהגות של הצד השני היא כמעט תמיד שיקוף של העולם הפנימי שלו, לא של הערך שלכם.

אם מישהי מגיבה באדישות אגבית, אם מישהו מתקמצן על נדיבות או זורק אמירה תחרותית כדי לשקם את האגו של עצמו , זה הסיפור שלו. זה הפלונטר שלו עם החיים. למה אתם לוקחים על עצמכם את תפקיד מנהל העבודה של השריטות שלו? תסתכלו על זה מהצד, בנינוחות, אולי אפילו בשעשוע קל, ותגידו לעצמכם:

'אוקיי, זה לחלוטין שלו, לא שלי'.

וזהו.

משחררים וממשיכים הלאה.

לשמור על טווח נשימה לטווח ארוך

כדי לרוץ לטווח ארוך, אתם חייבים לשמור על טווח נשימה. טווח נשימה אומר שאתם מנהלים את האנרגיה הרגשית שלכם בדיוק כמו שמנהלים תקציב יקר ומוגבל. אתם לא מבזבזים אלפי קלוריות של דאגה וחרדה על מדגם חסר חשיבות.

כשאתם מבינים שלא כל אינטראקציה מוזרה היא דרמה, ושלא כל טקסט קצר הוא עילה לביטול החוזה הזוגי, אתם מתחילים לנשום. אתם מגיעים לדייטים ממקום של מנהיגות, של נינוחות, של ביטחון עצמי מוחלט בערך שיש לכם להציע.

אתם לא עומדים שם למבחן של אף אחד, אתם שם כדי לבדוק האם האדם שמולכם בכלל ראוי ופנוי להיכנס למרחב החיים המלא, העשיר והיפה שלכם. תשמרו על הלב שלכם נקי.

תלבשו את השריון הנינוח והבטוח הזה בכל פעם שאתם יוצאים מהבית, ותזכרו: המסע הזה שווה את זה, והאדם הנכון מחכה שם בחוץ. פשוט תוודאו שכשהוא יגיע, עדיין יישאר לכם מספיק אוויר בריאות כדי להסתכל לו בעיניים ולהגיד לו ברוך הבא.

בתוך "פרויקט 252", אנחנו רואים יום-יום איך בניית החוסן הזה משנה את התמונה. כשמקבלים את הכלים הנכונים, מבינים את הדינמיקה הפנימית ומוקפים בקהילה של אנשים שעוברים את אותו מסע בדיוק - הדרך לחופה מפסיקה להרגיש כמו שדה קרב מתיש והופכת למסע בטוח ורגוע בהרבה. הנושא של "הפרדת כוחות" הוא רק קצה הקרחון. יש עוד עולם שלם של תובנות מעשיות, סדנאות וליווי מקצועי שממתינים לכם, כדי לעזור לכם להגיע בדיוק אל הקשר המדויק עבורכם.



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