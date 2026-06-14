סטרוק על השיגורים מלבנון ערוץ 7

חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, השרה אורית סטרוק, התייחסה בראיון לערוץ 7 לשיגורי הכטב"מים מלבנון ולמדיניות הישראלית מול חיזבאללה.

לדבריה, העבירה מסר ברור לראש הממשלה בנימין נתניהו באשר לאופן התגובה הנדרש. "אמרתי לראש הממשלה, החיזבאללה צריך לדעת שמה שאתה אומר אתה עושה, שכל פגיעה בשטחנו תעלה להם בתג מחיר שהם לא רוצים לשלם בשום פנים ואופן", אמרה.

סטרוק נשאלה האם כוחות צה"ל צפויים להישאר בדרום לבנון והשיבה בחיוב: "בוודאי. כל מי שמעלה בדעתו שאנחנו ניסוג מדרום לבנון שיסתכל מה צה"ל מוצא שם כל יום ושעה שעה - מחבלים, תשתיות ענק של טרור ואמצעי לחימה. מה לא הכינו שם כדי להשמיד אותנו".

לדבריה, לקחי העבר מחייבים את ישראל להימנע מנסיגה נוספת מהאזור, "אין שום סיבה לחזור על הטעות שוב. נישאר שם ונעמיק את האחיזה שלנו שם".

בהמשך הריאיון התייחסה השרה גם לאפשרות של הסכם בין ארצות הברית לאיראן ולהשלכותיו האפשריות על חופש הפעולה הישראלי בזירה הצפונית: "הסכם עם איראן לא יכול להגביל את מדינת ישראל מלדאוג לביטחונה בדרום לבנון".