מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, אישר לתושב גבעת תל תלפיות בבנימין, בן 22 הנתון במעצר בית מנהלי, לצאת לשמחת אירוסיו למשך שמונה שעות.

הצעיר, שעליו הוטל צו מנהלי המורה לו לשהות במשך שישה חודשים במעצר בית מלא בבית אמו ביישוב המרוחק מהגבעה שבה התגורר, התארס לאחרונה ותכנן להקים את ביתו באחד מיישובי האזור.

יממה לאחר האירוסין הוטל עליו הצו המנהלי. בהמשך פנה באמצעות עו"ד עדי קידר מארגון חוננו בבקשה לאפשר לו לצאת למשך יממה שלמה כדי להשתתף בחגיגת האירוסין עם משפחתו וארוסתו.

ממכתב התשובה שנשלח מלשכת מפקד פיקוד המרכז עולה כי הבקשה נבחנה, ובסופו של דבר הוחלט להיעתר לה באופן חלקי בלבד. בהתאם לאישור, יורשה הצעיר לצאת ביום 17 ביוני בין השעות 16:00 לחצות, בכפוף לכך שיהיה בליווי ארוסתו וששניהם יהיו זמינים בטלפון לאורך כל הזמן.

לטענת החתן, בשל המרחק הרב בין מקום מגורי אמו לבין מקום האירוע, בפועל יוכל להשתתף בשמחה במשך כשלוש שעות בלבד.

עו"ד קידר מתח ביקורת על ההחלטה ואמר: "לא די בכך שהאלוף הטיל צו דרקוני על מרשי המונע ממנו לעסוק בהכנות לחתונתו ובניית ביתו, כעת הוא מבקש לקבוע לו כיצד לחגוג את אירוסיו עם בחירת ליבו. רדיפת ציבור המתיישבים חייבת להיפסק".

לדבריו, "מערכת הביטחון על כלל זרועותיה חייבת להפנים כי המתיישבים אינם האויב ולהפנות את כל מרצה למלחמה באויב הערבי".