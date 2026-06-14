נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל אירחו היום (ראשון) בבית הנשיא בירושלים את נשיא סומלילנד עבד א-רחמאן מוחמד עבדאללה ורעייתו פארדוסה מוחמד רובלה. מדובר בביקור ראשון בישראל מאז כינון היחסים בין המדינות.

הנשיא ורעייתו קיבלו את פני האורחים בטקס קבלת פנים רשמי, בהשתתפות המשלחת הבכירה שהתלוותה לביקור. לאחר מכן קיימו שני הנשיאים פגישה מדינית ובסיומה מסרו הצהרות לתקשורת.

הרצוג הגדיר את הביקור כ"היסטורי" ואמר כי הוא מסמל את הפוטנציאל הרב של השותפות החדשה בין המדינות. "שתי מדינותינו פעלו באומץ. ישראל הכירה בסומלילנד כמדינה עצמאית, מציאות הקיימת בשטח כבר במשך כמה עשורים, וסומלילנד בחרה לפתוח שגרירות כאן בירושלים, בירת ישראל", אמר.

לדבריו, כעת המשימה היא להרחיב את שיתופי הפעולה בתחומי החקלאות, הטכנולוגיה, המסחר, הבריאות, האקדמיה והביטחון. הרצוג ציין כי שתי המדינות מתמודדות עם איומים דומים של קיצוניות רדיקלית ורואות חשיבות בשמירה על היציבות באזור ובחופש השיט הימי.

נשיא המדינה קשר את הביקור גם להעמקת קשריה של ישראל עם מדינות אפריקה. "בעוד שיש מי שמבקשים להרחיק בין ישראל למדינות אפריקה, אני בטוח כי קשרים אלה רק ילכו ויתחזקו", אמר.

נשיא סומלילנד הודה לישראל על ההכרה במדינתו ואמר כי במשך 35 השנים האחרונות פנתה סומלילנד למנהיגי העולם בבקשה אחת: "שיראו אותנו". לדבריו, "הייתה זו מדינת ישראל שהכירה בנו. היום אינני עומד כאן לבדי - אני מייצג שישה מיליון בני אדם המוקירים תודה לממשלת ולעם ישראל".

עוד אמר כי הביקור אינו טקסי בלבד אלא מהווה "הצהרה ברורה לכך שסומלילנד וישראל נכנסות לעידן חדש ואסטרטגי". הוא הוסיף כי מדינתו מחויבת לשלום ולדיאלוג וכי היא רואה בישראל מדינה שבנתה עוצמה באמצעות חדשנות ונחישות.

"מי ייתן ואירוע היסטורי זה יסמן את תחילתה של שותפות חזקה יותר בין שתי אומותינו", סיכם.