גל ההגרלות הנוכחי של תוכנית "דירה בהנחה" מביא איתו בשורה של ממש לאלפי משפחות וזוגות, אלפי מילואימניקים כבר נרשמו להגרלות בתקווה לזכות בדירה - אולי בהנחה של כמעט מיליון ש''ח!

איך עובד סדר הקדימויות? לכמה ערים ניתן לגשת, איזה יזם לבחור? כיצד לגשת להגרלה שיש לכם יכולת גם להשלים את העסקה בסוף ולא לפספס את הזכייה ואיך בונים אסטרטגיה שנכונה לכם

מחר בערב (15.06) בשעה 20:30, היזם דביר דימרי והשמאי נאור גלברג עולים ללייב מקיף ופרקטי, על איך לגשת נכון להגרלות, בלי לעשות טעויות ולשפר את סיכויי הזכיה שלכם

מה תלמדו בלייב?

המשדר יחולק לשני חלקים מרכזיים - הפרקטיקה והאסטרטגיה.

בצד הפרקטי, דימרי וגלברג יעשו סדר במספרים:

איפה אנחנו עומדים: כמה הגרלות יש כרגע, לאן באמת כדאי לגשת ואיך כל המנגנון הזה עובד.

השורה התחתונה בכיס: איך לחשב את העלות האמיתית של הדירה, כמה הון עצמי אתם חייבים להביא מהבית כדי לא להיתקע, ומה השתנה לאחרונה בתנאי המשכנתאות.

בצד האסטרטגי, שרבים נוטים לפספס, ייחשפו הכלים שיעזרו לכם לעבוד חכם:

מקסום סיכויים: איך משפרים את סיכויי הזכייה שלכם, ואיך לא נופלים להגרלות שפשוט לא נכונות עבורכם ומבזבזים את ההזדמנות.

היום שאחרי הזכייה: איך ההחלטה האם הדירה מיועדת למגורים או להשקעה צריכה להשפיע על בחירת הדירה הספציפית בפרויקט, ולאילו עלויות נלוות אתם חייבים להתכונן מראש.

ההשתתפות בהגרלה היא כנראה אחת ההחלטות הכלכליות המשמעותיות ביותר שתקבלו, ואין סיבה לגשת אליה בעיניים עצומות.

הצטרפו אלינו מחר ב-20:30 ולמדו איך לקחת את ההזדמנות הזו בשתי ידיים לחצו כאן להרשמה ולשריון מקום בלייב החינמי מחר בערב>>