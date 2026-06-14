עימות בין צבי סוכות למנהל בית הספר ערוץ 7

ביקורו של יו"ר ועדת החינוך, חבר הכנסת צבי סוכות, בבית הספר "נור אלהודא" בשועפאט, שבו נחשפו קשרים בין הנהלת המוסד לבין גורמים המזוהים עם חמאס ועמותות שהוכרו כארגוני טרור, עורר סערה בכלי התקשורת בעולם הערבי וגרר תגובות חריפות ברשתות החברתיות.

באתר "אל ערב" קישרו בין הסיור בשועפאט לבין ביקור קודם שערך סוכות בבית הספר ביישוב טובא זנגרייה. גם אותו ביקור עורר הדים בתקשורת הערבית, לאחר שתושבים במקום הפגינו נגדו והוא לווה באבטחה כבדה בעקבות הפרות סדר ואיומים, שלטענתו הופיעו גם ברשתות החברתיות.

בחודש האחרון מקיים סוכות סיורים במוסדות חינוך בחברה הערבית במטרה לבחון את התוכניות למאבק באלימות ואת שיתופי הפעולה עם המשטרה ורשויות המדינה.

כלי תקשורת ערביים נוספים גינו את הביקור וכינו אותו "הסתערות". באתר "הערבי החדש" נטען כי תושבים בשועפאט חוששים מסגירת "החינוך הפלסטיני" בירושלים וכי מטרת הביקור היא לקדם את סגירת בית הספר. לפי הדיווח, החששות גברו על רקע סגירת מרכזי אונר"א במזרח ירושלים.

בר הכנסת סוכות מסר בתגובה: "איומים לא ירתיעו אותי, סדרת הביקורים והדיונים שלי בנעשה במערכת החינוך במגזר הערבי הינה קריטית לעתידה של מדינת ישראל".

לדבריו, "עלינו לוודא כי גם באמצעות מערכצ החינוך במגזר הערבי נלחמים בפשיעה ופועלים להכרה בקיומה של מדינת ישראל".