הזמר והיוצר אמנון בן שך משיק את הסינגל החדש "יוסף", שנכתב מתוך חיבור אישי ועמוק לדמותו של יוסף הצדיק ולסיפור חייו.

לדברי בן שך, הקשר לדמותו של יוסף מלווה אותו שנים רבות. "אני מאוד אוהב את הדמות של יוסף הצדיק ומחובר אליה", הוא מספר. "יוסף היה חולם חלומות, שאחיו התנכלו לו וזרקו אותו לבור מלא נחשים ועקרבים, שם שרד דרך שמחה ואמונה בשם, בשמירת הברית, עד שהגיע למצרים ועלה למלוכה".

את מילות השיר כתב בן שך לפני מספר שנים, והן אף נכללו בספר שירים שהוציא לפני כשנתיים. את הלחן יצר יחד עם חברו עומר קוינט, בעוד על העיבוד וההפקה המוזיקלית הופקד רומן גרינבלט.

לדבריו, מועד יציאת השיר נבחר בכוונה לתקופה שבה רבים פוקדים את ציון קברו של יוסף הצדיק, מדליקים נר נשמה ומתפללים לישועת עם ישראל. "זו הדרך שלי לעשות כבוד ליוסף הצדיק", הוא אומר.

בן שך, בן 43 מרמת גן, הוא יוצר רב-תחומי המשלב כתיבה, הלחנה ותכנים רוחניים. כבעל תשובה, הוא מספר כי הוא מחובר לתורתו ולסיפוריו של רבי נחמן מברסלב, והשפעות אלה ניכרות גם ביצירתו.

הסינגל "יוסף" הוא חלק מאלבום חדש שבדרך, אשר יכלול בעיקר שירים שכתב והלחין בעצמו, לצד מזמור מספר תהילים שהלחין.