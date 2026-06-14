שידור חי מלב המחאה הפרו פלסטינית בלונדון תיעד כוחות גדולים של משטרת לונדון שנפרסו סמוך ליריד הנדל"ן הישראלי בעיר.

המשטרה ניסתה למנוע עימותים אלימים בין תומכי ישראל לבין מפגינים פרו פלסטינים שמחו נגד קיומו של היריד.

לפי המארגנים, בימים האחרונים הופעל לחץ כבד על בכירים בפרלמנט הבריטי ועל משטרת לונדון בניסיון לבלום את קיום הכנס הישראלי שמוכר דירות במדינת ישראל. לטענתם, הלחץ כלל פניות מצד גורמים פוליטיים שהתנגדו לקיום האירוע.

מארגני היריד וראשי הקהילה היהודית טענו כי ספגו איומים גם מצד בכירים בפרלמנט הבריטי. לדבריהם, נעשו ניסיונות להפעיל סנקציות על ראשי קהילה יהודים שיסכימו לארח את יריד הנדל"ן הישראלי.

בסופו של דבר, כך לפי המארגנים, הושגה הבנה שלפיה לא יוצבו דוכנים של יהודה ושומרון ביריד. לטענתם, הובהר כי אחרת כלל הכנס עלול היה להיפסל.