הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום שיח עם מפקדי האוגדות והחטיבות בפיקוד הצפון ואישור תוכניות מבצעיות, והדגיש את ההישגים המבצעיים של הכוחות בשבועות האחרונים.

זמיר הביע הערכה למפקדים על יוזמתם, נחישותם ופעילותם ההתקפית, והבהיר כי הצבא ממשיך לפעול בכל הזירות במוכנות גבוהה.

הרמטכ"ל ציין כי לבנון מהווה את מרכז הכובד של צה"ל, אך ההיערכות נוגעת גם לזירות אחרות. לדבריו, הפעולה במרחב הבופור נועדה לעכב את חיזבאללה, לפגוע ביכולותיו התת-קרקעיות והפיקודיות ולשלול ממנו אמצעי אש מתקדמים.

זמיר הוסיף כי הכוחות פועלים תוך עליונות מבצעית ומקבלים סיוע בלתי מוגבל באש מהקרקע ומהאוויר. "אנחנו ממשיכים לפעול יוזם והתקפי, להעמיק את התמרון היכן שנדרש, לחזק את ההגנה ולהסיר את האיום מעל תושבי הצפון", אמר.

לפי הרמטכ"ל, כל הישג מבצעי נוסף יתרום לשחיקת חזית הדרום של חיזבאללה ולשיפור ההסדרים הביטחוניים, אשר ייקבעו במסגרת משא ומתן בתיווך אמריקאי בין הדרג המדיני וממשלת לבנון.