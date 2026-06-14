בית המשפט המחוזי בחיפה גזר ביום חמישי האחרון 24 שנות מאסר בפועל על אריה גוטליב, תושב הצפון בן 79, שהורשע בביצוע עבירות מין חמורות בקטינה לפני כ-29 שנים.

על פי הכרעת הדין, העבירות בוצעו במשך תקופה ממושכת בין השנים 1997 ל-2001. המתלוננת הייתה כבת 11 בתחילת התקופה, לאחר שעלתה לישראל עם משפחתה.

בית המשפט קבע כי הנאשם ניצל את האמון שנתנה בו המשפחה ואת החסות שהעניק לה כדי לבצע בה עבירות חמורות פעמים רבות.

הנאשם כפר באישומים נגדו לאורך ההליך המשפטי, אולם בית המשפט הרשיע אותו לאחר שמיעת הראיות והעדויות בתיק.

בית המשפט ציין בגזר הדין כי חלפו שנים רבות עד שהמתלוננת הצליחה לאזור כוחות ולהגיש תלונה. עוד נקבע כי הפגיעה שחוותה ממשיכה ללוות אותה וכי השלכות המעשים עדיין ניכרות בחייה.

השופטים התייחסו גם למצבו האישי והבריאותי של הנאשם, אשר סובל מבעיות רפואיות. עם זאת, נקבע כי חומרת המעשים מחייבת ענישה משמעותית ומאסר ממושך בפועל, ולפיכך נגזרו עליו 24 שנות מאסר.

עו"ד סופי גרניט, המייצגת את נפגעת העבירה מטעם הסיוע המשפטי במשרד המשפטים, אמרה כי גזר הדין מהווה "הכרה ברורה ומשמעותית בפגיעה הקשה שחוותה נפגעת העבירה ובאומץ הלב שנדרש ממנה כדי לחשוף את שאירע".

לדבריה, בית המשפט נתן אמון מלא בעדות המתלוננת וקבע כי היא אמינה, עקבית ומהימנה. עוד ציינה כי פסק הדין מבהיר שניתן להרשיע גם על בסיס עדות יחידה של נפגעת עבירת מין כאשר בית המשפט משתכנע באמינותה.

גרניט הוסיפה כי להכרעה יש משמעות גם עבור נפגעי עבירה נוספים המתקשים להתלונן במשך שנים. "הכרעת הדין מעבירה מסר ברור כי עצם חלוף הזמן אינו שולל את האפשרות להגיע לחקר האמת ואינו גורע ממשקלה של עדות מהימנה", אמרה.