בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע את חברת אלבר, בהתאם להודאתה, בשורה של עבירות מרמה, מכס ומס. במסגרת הסדר טיעון שאליו הגיעו הצדדים, יעתרו הפרקליטות והחברה להטיל עליה קנס בסך 18 מיליון שקלים.

מכתב האישום המתוקן עולה כי החל משנת 2013 ביקשה אלבר להיכנס לתחום הייבוא המקביל של כלי רכב. לפי האישום, לצורך קבלת היתר יבואן מקביל ורישיונות לייבוא דגמי רכב שונים, הציגה החברה יחד עם מעורבים נוספים מסמכים והסכמים כוזבים שנועדו ליצור מצג שווא של עמידה בדרישות הדין. על בסיס מצגים אלה קיבלה החברה ממשרד התחבורה את ההיתרים והרישיונות הדרושים לפעילותה.

בהמשך, ועל בסיס ההיתרים שהתקבלו במרמה, ייבאה אלבר לישראל 1,828 כלי רכב בשווי כולל של יותר מ-176 מיליון שקלים.

על פי כתב האישום, במסגרת פעילות הייבוא השתמשה החברה במסמכים כוזבים נוספים, ובהם חשבונות מכר מזויפים ותעודות מקור כוזבות. מסמכים אלה נועדו, לפי הנטען, להציג בפני הרשויות מצג שלפיו כלי הרכב יובאו בהתאם לתנאי ההיתרים שניתנו, וכן לאפשר קבלת הטבות מס שונות.

עוד נטען כי לרשויות המכס הוגשו כ-1,600 הצהרות יבוא כוזבות שכללו פרטים מטעים בנוגע לעסקאות הייבוא. לפי האישום, הדיווחים שהוגשו הפחיתו את עלויות הרכישה המדווחות ביותר מארבעה מיליון שקלים ביחס לעלויותיהן האמיתיות.

בנוסף, נטען כי בוצעו רישומים כוזבים בספרי החברה באמצעות תיעוד פיקטיבי שנועד להסוות את העלויות האמיתיות של העסקאות ואת מקור הכספים.

בעקבות הודאתה הורשעה החברה בעבירות של קבלת דבר במרמה, הברחה ועבירות מכס נוספות, עבירות מע"מ, שימוש במסמך מזויף, הגשת הצהרות יבוא כוזבות, השתמטות מתשלום מסי יבוא ורישום כוזב במסמכי תאגיד.

במסגרת הסדר הטיעון הסכימו הצדדים כי הקנס המבוקש מהווה ענישה כלכלית משמעותית, משקף את האינטרס הציבורי בנסיבות המקרה ומבטא את נטילת האחריות של החברה למעשים שביצעו אורגנים בכירים בה.

בפרקליטות ציינו כי ההליך המשפטי נגד יתר הנאשמים בפרשה ממשיך להתנהל. החקירה נוהלה על ידי חקירות מכס ומע"מ חיפה ברשות המסים ויחידת החקירות של ימ"ר חוף במשטרת ישראל.