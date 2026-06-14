צריך לומר ביושר: הגיע הזמן לבטל את הפריימריז בליכוד, זה לא מועיל לכלום, זה לא משפר את הרשימה, זה לא מוסיף איכות, זה בזבוז כספים ואנרגיה מיותרים, זה מוביל לתוצאות לא רצויות לאורך הקדנציה, ובעיקר, אין דבר וחצי דבר בין ההליך הנוכחי ובין דמוקרטיה.

תחילה, לנימוקים המעשיים יותר, בטרם ניגע בנושא הרעיוני עצמו.

כיום, ח"כ מהליכוד נאלץ לבזבז אחוז ניכר מזמנו על חנופה לחברי מרכז ולכאלה שמחזיקים בידיהם שליטה על מאגר של בוחרים פוטנציאליים. זה לא תורם כלום ושום דבר מלבד ריח לא נעים של קומבינות ותחושה שכמה וכמה מחברי הכנסת נמצאים שם רק בזכות יכולתם לעזור לכמה מקושרים. בניגוד לתופעה הרצויה מאוד של חבר כנסת שמחזר אחר קולותיהם ותמיכתם של האזרחים, כל האזרחים, כאן מדובר בקבוצה מצומצמת מאוד ואין בין זה ובין ייצוג ציבורי כלום ושום דבר.

יש בליכוד לא מעט חברי כנסת איכותיים, אבל יש גם לא מעט כאלו שלא. יש שמביאים כבוד למפלגת הליכוד ויש שעושים לה בושות. יש שמכירים את מקומם ויודעים שהם נמצאים שם בזכות תמיכתם של המצביעים בממשלה וקואליציה יציבים בהובלת ראש הממשלה, ויש שלא מכירים את מקומם ומשוכנעים שההגיגים האישיים שלהם או האג'נדה שהם מנסים לרכב עליה, לפעמים כל הדרך אל התחנה הפוליטית הבאה - הם ורק הם נחשבים.

הפריימריז לא הוכיחו את עצמם בשום דרך יותר מאשר כל שיטה אחרת - ועדה מסדרת, יו"ר רשימה שבוחר את החברים או אפילו הגרלה. אין בהם שום תועלת ייחודית, רק כאב ראש ארוך ומיותר וצל כבד שמשתרך מאחורי דמותם של חברי כנסת רבים, חרוצים וישרים ככל שיהיו.

תאמרו, זו דמוקרטיה מפוארת, הליכוד היא כמעט המפלגה היחידה שמקפידה על ביזור הכוח להמונים ועל שיתוף שלהם במערכת הפוליטית. זה לא נכון.

זה לא נכון משום שאין שום משמעות לפריימריז שנערכים רק במפלגה אחת, כשקבוצות כוח - שחלקן מצביעות בוודאות ביום פקודה למפלגות אחרות - מתפקדות רק כדי להשפיע על הרכב הרשימה, או מנוהלות על ידי בעלי אינטרסים.

זה לא נכון משום שבסופו של דבר נוצר משמש מוזר שכזה, ובו שיבוצים ישנים ומפוקפקים של מחוזות מייצרים מצבים לא דמוקרטיים בעליל, בהם אדם אלמוני שזכה בכמה מאות קולות, בדרך כלל של מצביעים מאורגנים, עשוי להשתבץ ברשימה לכנסת רק בגלל שהוא הצליח להשתבץ במחוז הנכון.

זה לא נכון משום שדמוקרטיה פנים מפלגתית אמיתית יכולה להתבטא רק כשהיא מגיעה באופן מוסדר ומלמעלה. זה נעשה במדינות אחרות באמצעים שונים, למשל הכרח חוקי לכל מפלגה לקיים פריימריז כאשר כל אזרח יכול להיות רשום רק במפלגה אחת, או שיטת בחירות בה האזרח יכול למלא בקלפי את הנבחרים המועדפים עליו מקרב מועמדי המפלגה.

הבחירות הקרובות והקדנציה שתבוא בעקבותיהן יהיו מהרגישות שידעה מדינת ישראל. מן הראוי לבטל כבר עכשיו את השיטה הקלוקלת הנוכחית, ולאפשר להנהגת המפלגה להציב רשימה איכותית ונכונה, חברים שלא יהיו מושפעים מלחצים ואינטרסים שונים, שיתייצבו מאחורי ההנהגה המפלגתית ויישרו איתה קו, ושיחסכו בזבוז של זמן וכסף לא מיותרים בכלל.