36 רבני ישיבות הסדר חתמו על מכתב חריף הקורא להפסיק את שליחת תלמידי הישיבות לחיל השריון, בעקבות החלטת בג"ץ לחייב את צה"ל לשלב לוחמות בשריון המתמרן וכוונת הצבא לקדם פיילוט אינטנסיבי בנושא.

עם הצטרפות רבנים נוספים למכתב, ציינו במטה המאבק כי מדובר ברוב רשימת ראשי ישיבות ההסדר בישראל.

לטענת הרבנים, שילוב נשים ביחידות קדמיות פוגע באורח החיים ההלכתי של חיילים שומרי מצוות ובקדושת המחנה. החותמים הדגישו כי חוסנו הרוחני והמוסרי של צה"ל מהווה תנאי מרכזי ליכולת הניצחון של הצבא במלחמה.

הרבנים ציינו כי למרות ניסיונות לקיים שיח מול הדרגים הצבאיים, הפערים בין הצדדים נותרו בעינם. לדבריהם, התשובות שקיבלו מהמערכת הצבאית הובילו להחרפת הצעדים ולהרחבת הקריאה שלא להתגייס לחיל השריון.

בקרב הישיבות הגבוהות בציונות הדתית כבר הופסקה בשלושת המחזורים האחרונים שליחת תלמידים לחיל השריון. כעת, הצטרפותן של ישיבות ההסדר למהלך מסמנת החרפה נוספת במשבר מול אגף כוח האדם בצה"ל.

עוד נמסר כי לצד הרבנים שחתמו בגלוי, ראשי ישיבות נוספים הצטרפו למכתב בעילום שם בשל חשש מפגיעה תקציבית או מנהלית מצד גורמים במשרד הביטחון ובצה"ל. במטה המאבק העריכו כי בימים הקרובים צפויים להתפרסם שמות נוספים של חותמים.

בין הרבנים שחתמו על המכתב נמנים הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן; הרב בן ציון אלגאזי, ראש ישיבת רמת גן; הרב אפרים ג'יאמי, ראש ישיבת גבעת אולגה; הרב יצחק נריה, ראש ישיבת תורה בציון; הרב ישעיהו מייטליס, ראש ישיבת נהריה; הרב מש חי בהר"ב, ראש ישיבת רמת השרון; הרב יוני הרוש, ראש ישיבת באר שבע; הרב יעקב בר חן, ראש ישיבת טירת הכרמל; והרב שמואל קוטאי, ראש ישיבת המאירי.