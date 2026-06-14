הכינוס האירופי החמישי של דיינים ורבני קהילות, שנערך בפריז על ידי מרכז רבני אירופה, ננעל לאחר שלושה ימים של דיונים הלכתיים ושיעורי תורה.

עשרות דיינים וראשי בתי דין מצרפת, בריטניה, בלגיה, שווייץ, הולנד, הונגריה וגיברלטר השתתפו במעמד, לצד אורחים מיוחדים שהגיעו מישראל.

הדמות הבולטת בכינוס היה הרב דוד יוסף, הראשון לציון ונשיא בית הדין הגדול, שהגיע במיוחד מישראל.

בדבריו לדיינים לא חסך ביקורת כלפי מערכת המשפט: "אינני מפחד לומר זאת בקול - בית המשפט פועל לערער ולהצר את צעדיו של מעמד בתי הדין".

הוא הוסיף: "כשם ששופט מבין שאינו יכול להתערב לרופא כיצד לטפל בחולה, כך אין לשופט שום שייכות להביע דעה בענייני דת והלכה. ההלכה נמסרה לדייני ישראל, הבקיאים בדרכיה ובעומקיה"..

הכינוס נפתח בתפילה לשלום ישראל בהובלת רבה הנבחר של פריז הרב שמעון סניור, ובמהלכו נדונו סוגיות הלכתיות מורכבות העומדות לפתחם של בתי הדין בקהילות היהודיות באירופה.

ביום השני ביקרו המשתתפים בבית הספר "בית מנחם" בפריז, שם נשא הרב דוד יוסף דברי חיזוק בפני מאות תלמידים.

יו"ר מרכז רבני אירופה הרב מנחם מרגולין אמר בסיום: "הכינוס מבטא את האחריות הגדולה של רבני ודייני אירופה כלפי רבבות יהודי היבשת. השתתפותם של גדולי הדיינות מישראל העניקה לכינוס חיזוק גדול והעמיקה את הקשר בין עולם הדיינות בארץ ישראל ובאירופה".