היום, 18 ביוני, ח"י לחודש, מציינים ברחבי העולם את יום הסושי הבינלאומי, והשנה הוא מגיע גם למטבח הישראלי הכשר.

לרגל המאורע מציע המותג הקולינארי מאסטר שף מתכון פשוט וצבעוני לרול סושי סלמון ואבוקדו המתאים לכל המשפחה.

לדברי המותג, הסושי, שהחל את דרכו ביפן והפך לתופעה עולמית, משלב חומרי גלם טריים, אסתטיקה מוקפדת וטעמים עדינים. באמצעות מעט סבלנות ומצרכים איכותיים ניתן להכין את המנה גם בבית.

לצורך ההכנה נדרשים אורז לסושי, מים, חומץ אורז, סוכר, מלח, דפי נורי, סלמון טרי, אבוקדו, מלפפון וכן סויה, ג'ינג'ר כבוש ווואסבי להגשה. את האורז מבשלים, מתבלים בתערובת החומץ, הסוכר והמלח, מצננים, ולאחר מכן מגלגלים עם המילוי בתוך דף הנורי וחותכים כל רול לשמונה יחידות.

מצרכים:

אורז לסושי: 2 כוסות

מים: 2.5 כוסות

חומץ אורז: 4 כפות

סוכר: 2 כפות

מלח: 1 כפית

אצות נורי: 4 דפי אצה

סלמון טרי: 200 גרם, חתוך לרצועות

אבוקדו בשל: 1 יחידה, חתוך לרצועות

מלפפון: 1 יחידה, חתוך לרצועות דקות

להגשה: רוטב סויה, ג'ינג'ר כבוש ווואסבי לפי הטעם



אופן ההכנה:

1. בישול האורז: שוטפים היטב את האורז ומבשלים במים עד לספיגה מלאה.

2. תיבול: מערבבים חומץ אורז, סוכר ומלח, מוסיפים לאורז המבושל ומצננים לחלוטין.

3. הכנת העמדה: מניחים דף נורי על מחצלת גלגול ומרטיבים מעט את הידיים.

4. פיזור האורז: מפזרים שכבת אורז אחידה על האצה ומשאירים שוליים ריקים בחלק העליון.

5. מילוי: מניחים במרכז האורז את רצועות הסלמון, האבוקדו והמלפפון.

6. גלגול: מגלגלים בעזרת המחצלת לרול מהודק היטב.

7. חיתוך והגשה: חותכים כל רול ל-8 יחידות שוות ומגישים לצד סויה, ג'ינג'ר כבוש ווואסבי.

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המותג הקולינארי מאסטר שף מתמחה במוצרי מזון איכותיים מהמטבח האסייתי, ומציע מגוון רחב של מוצרים המאפשרים להביא את טעמי המזרח הרחוק ישירות למטבח הישראלי הכשר.

טיפ מקצועי: כדי למנוע מהאורז להידבק לידיים ולקבל גלילי סושי מושלמים ואסתטיים, הקפידו להרטיב מעט את כפות הידיים במים קרים לפני כל עבודה עם האורז.

שתפו אותנו! ספרו לנו איך הצליח לכם וצרפו תמונה של הרולים שלכם. מבין השולחים נבחר אחד או שניים שיזכו בארוחה זוגית מתנת "מיוקה" המהודרת החדשה בממילא בכשרות הרב מחפוד, מתנת מדור האוכל של ערוץ 7.