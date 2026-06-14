עלי מוסא דקדוק, מפקד בכיר בארגון הטרור חיזבאללה, חוסל בסוף השבוע האחרון - כך אישרו בצה"ל.

דקדוק מילא שורת תפקידים בארגון והיווה מוקד ידע מרכזי בעל ניסיון מבצעי רב. לאורך השנים האחרונות פעל להוצאה לפועל של מתווי טרור וללחימה נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

בין היתר שימש מפקד צוות האבטחה של מנהיג ארגון הטרור חיזבאללה שחוסל, חסן נסראללה, מפקד ביחידת 'כוח רדואן', מפקד במחלקת המבצעים של יחידת 'נצר' ואחראי יחידת חיל הרגלים בחיזבאללה.

הוא גם פיקד על 'תיק הגולן' - שלוחה מבצעית האחראית להתבססות הארגון בסוריה ולבניית תשתיות צבאיות בסמוך לגבול מדינת ישראל. היחידה נחשפה על ידי צה"ל בשנת 2019.

בשנת 2007 נכלא על ידי האמריקאים לאחר שהוביל את חטיפתם והוצאתם להורג של חמישה חיילים אמריקאים.

דקדוק נפצע לפני כשנה וחצי בניסיון חיסול ישראלי שנערך בדמשק בנובמבר 2024 ומצבו מאז היה לא ברור.

ישראל חיסלה בדצמבר 2023 את בנו, חסן מוסא דקדוק, שהיה חבר ב"תיק הגולן".