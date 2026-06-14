בית משפט השלום ברמלה גזר היום (ראשון) עונש של 10 שנות מאסר בפועל ו-3 חודשים על חיים אביטן, תושב באר שבע, שהורשע בעוקץ מתוחכם כנגד מפוני מלחמת "חרבות ברזל" בהיקף של כ-3 מיליון שקלים.

בגזר הדין נכתב כי הנאשם ניצל "בצורה נבזית את טוב לבם של קורבנות העבירה שחפצו לעשות כל שלאל ידם לסייע למפוני המלחמה", ופגע בקורבנות חפים מפשע שפעלו במטרה לסייע לזולת בשעת חירום.

עו"ד ליאורה קומחה מפרקליטות מחוז מרכז הדגישה כי אביטן פעל באופן מתוכנן ושיטתי, תוך שימוש במסמכים מזויפים, זהויות כוזבות ומצגים שווא, במטרה להפיק רווח אישי על חשבון אחרים.

אביטן הורשע בכך שהזמין כמויות גדולות של מוצרי מזון, משקאות ופחמים, תוך שהוא מציג עצמו כבעל מלון בהרצליה המארח מפונים, והעביר צ'קים ללא כיסוי או מסמכים מזויפים לבעלי העסקים. הוא הורשע ב-20 אישומים שונים, ובהם קבלת דבר במרמה, זיוף, התחזות והוצאת צ'קים ללא כיסוי.

בנוסף לעונש המאסר, נגזר על אביטן לשלם פיצוי בסך כמיליון וחצי שקלים לנפגעי העוקץ, והדגש המשפטי בגזר הדין מתייחס למידת התעוזה והחוסר אכפתיות שהפגין כלפי הקורבנות והמדינה.