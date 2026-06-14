לפני שלוש שנים, בת חן ודרור לקחו את הילדים שלהם, עזבו את הנוחות המוכרת ויצאו אל לבו של מדבר בנימין, בסמוך ליישוב מצפה דני.

המטרה שלהם היתה ציונות מעשית מהסוג הישן והטוב: ליישב את הארץ למען עם ישראל, ולשמור על אדמות הלאום דרך עבודת כפיים וחיבור יום-יומי לקרקע.

היום, חוות "רוח הארץ" חולשת על פני מרחב של כ-20,000 דונמים אסטרטגיים. המרחב הזה, שבעבר היה שומם ומופקר, הפך לנקודה חיונית שמחברת בין עם ישראל לארצו, ומחזירה את הטבע וההתיישבות לקדמת הבמה.

החווה עוברת לשלב הבא. העתיד שלה תלוי עכשיו גם בנו. היו שותפים למשימה! לחצו כאן>>>

השמירה על השטח העצום הזה דרשה מדרור ובת חן לא פעם עמידה עיקשת בקו הראשון, ואפילו סיכון חיים ממש, באירוע שהגיע בשעתו לכותרות. דרור משחזר את אותו יום דרמטי: "במשך 30 שנה ישב פה לידנו מאחז פלסטיני בדואי בלתי חוקי בשם מע'ייר א-דיר, עם כ-25 משפחות. שנים שהם עשו פה גניבות, פרוטקשן, הברחות ונזקים חקלאיים כבדים. במשך שנתיים מהרגע שהגענו נכנסו איתם לחיכוך יומיומי כדי שלא ייכנסו לאדמות היישוב, לשמורות טבע ולשטחי אש, ודחקנו אותם אחורה. בשלב מסוים הם פשוט התייאשו, והבנו שהם מתקפלים ומפרקים את המבנים".

בת חן ודרור וילדיהם צילום: חוות רוח הארץ

"באותה שבת, מתוך תסכול של עזיבה, החל עימות אלים בינם לבין מטיילים יהודים שעברו בהר", מספר דרור. "הקפצתי את הרבש"צ והצבא ורצתי פנימה לתוך הבלגן לעזור. איך שהגעתי, ראיתי ערבי גבה קומה, רעול פנים, שמניף מוט ברזל ענק ובא לדפוק אותו בראש של אחד היהודים. רצתי לכיוונו. ברגע שהוא זיהה אותי - הרי היינו שכנים שנתיים - הוא הסתובב והנחית את הברזל ישירות לתוך הראש שלי. איבדתי את ההכרה ופוניתי לבית החולים. הם הקיזו את דמי, אבל באותו יום הם איבדו את הזכות שלהם על המקום ונעלמו מכאן. אלו היו אחרוני הפורעים באזור".

החווה עוברת לשלב הבא. העתיד שלה תלוי עכשיו גם בנו. היו שותפים למשימה! לחצו כאן>>>

את הניצחון הזה בשטח מתרגמים בחווה לבנייה וצמיחה. הסוד של החווה נעוץ בדרך שבה הם בוחרים לעבוד את הקרקע. דרור ובת חן לא רק "מחזיקים" את השטח, הם מחיים אותו מחדש באמצעות עקרונות של חקלאות מחדשת. במקום להתיש את האדמה, החווה פועלת בהרמוניה עם הטבע המדברי. עדר הבקר של החווה מנהל רעייה מבוקרת שמחקה את הטבע; בעלי החיים הופכים את הקרקע, מדשנים אותה באופן טבעי ומסייעים לצמחייה המקומית לנבוט מחדש. השיטה הזו עצרה את סחף הקרקע, שיפרה את אגירת המים, והחזירה את הירוק אל הגבעות הצהובות.

אחרי שלוש שנים של עבודה סיזיפית והכשרת הקרקע, המשפחה עומדת כעת בפני האתגר הגדול ביותר שלה: היציאה למשימה הבאה עמוק יותר בשטח. המעבר הזה דורש מהם להעתיק את כל החווה ולבנות את הכל מחדש, מאפס לחלוטין.

כדי שהמשימה הזו תצליח, אי אפשר להשאיר את המשפחה הזו לבד בחזית. בימים אלו ממש העבודות בעיצומן: פריצת דרכים, הנחת קווי מים ראשוניים לחקלאות ולמגורים, והקמת התשתיות הבסיסיות שיאפשרו לחווה להמשיך ולצמוח. קמפיין גיוס ההמונים של החווה נמצא בימיו האחרונים, וכל שותפות בו היא עמידה ישירה לצד החלוצים של ימינו. זה הזמן של עם ישראל להיכנס תחת האלונקה, לתת גב לדרור ובת חן, ולהיות שותפים פעילים בהפרחת השממה ובבניין הארץ.

החווה עוברת לשלב הבא. העתיד שלה תלוי עכשיו גם בנו. היו שותפים למשימה! לחצו כאן>>>