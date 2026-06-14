ילד פלסטיני כבן עשר נהרג הערב (ראשון) בתאונת דרכים בין רכב ואוטובוס סמוך לשבי שומרון.

חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום טיפלו בפצועה כבת 40 במצב בינוני עם חבלות בראש ובגב. היא פונתה לבית החולים מאיר בכפר סבא.

מהמקום פונו ארבעה פצועים פלסטינים על ידי הסהר האדום.

חובש בכיר במד"א שניר חלא וחובש מד"א שמואל אגסי סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים קשה בין רכב ואוטובוס. הבחנו בילד כבן 10 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלה רב מערכתית קשה. לצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום התאונה. צוותי מד"א נוספים העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים את נהגת הרכב, אישה כבת 40 עם חבלות בראש ובגב כשמצבה בינוני. מהמקום פונו ארבעה פצועים נוספים ע"י הסהר האדום".