עו"ד שבות רענן, ממובילות מאבק נשות המילואים ומתמודדת בפריימריז של מפלגת המילואימניקים, השתתפה בכנס השנתי של המכון למדיניות העם היהודי והתייחסה בשיחה עם ערוץ 7 לאתגרים הלאומיים העומדים בפני ישראל. לדבריה, האתגר המרכזי כיום הוא שמירה על אחדות העם והימנעות מקרע פנימי.

רענן טענה כי הסכנה שבפילוג הפנימי גדולה אף יותר מהאיומים הביטחוניים החיצוניים. "הרי אחרי שנסיים עם איראן יבוא אויב אחר. אנחנו יהודים, אנחנו מכירים את זה היטב", אמרה, והוסיפה "מה שאנחנו עוד מכירים מההיסטוריה שלנו, זה שכשאנחנו רבים בפנים - נחרב הבית. לכן זה מסוכן יותר".

בהתייחסות לסוגיית גיוס החרדים ולעימות שניהלה עם חבר הכנסת יעקב אשר, תקפה רענן את ההנהגה החרדית ואת ההסדרים שהוצעו בעבר. "הוא עשה שמיניות באוויר כדי לא להגיד את המשפט הזה, שמי שלא לומד שיתגייס. אני שמחה שלא קנינו את השקרים של ההנהגה החרדית, ולא אפשרנו לחוק בלי תמריצים אישיים לעבור. המפתח ללכידות מעשית ואחריות על הביטחון פה של המדינה, הוא רק דרך תמריצים אישיים לפרטים החרדים. מי שמחזיק אותם בשלשלאות, זאת ההנהגה החרדית".

רענן הדגישה כי גם המצב הנוכחי עדיף בעיניה על חקיקה שלא הייתה מביאה לשינוי אמיתי. "רציתי שיהיה חוק רציני, לא הייתי מוכנה לחוק שהוא שקר. המצב כרגע לא אידיאלי, אבל זה מה שיש, וזה עדיין יכול להביא את הפרטים מלמטה, עד שנייצר משהו רציני יותר".

בהמשך התייחסה לשר בצלאל סמוטריץ' ולשינוי בעמדותיו בנושא הגיוס. "אני שמחה מאוד, הגיע הזמן. חבל לי מאוד שהוא לא עשה את זה קודם".

רענן טענה כי יש צורך בהתמודדות ישירה עם האתגר של שילוב החברה החרדית. "יש בעיקר התחמקות מאתגר פוליטי שהוא אמיתי. אני מצפה ממי שרוצה לייצג אותי להגיד את זה ברור הרבה יותר".

בסיום התייחסה לאפשרות של חיבורים פוליטיים לקראת הבחירות. "אני מקווה שכל הכוחות שרוצים ממשלה ציונית רחבה יחברו ויצרו כוח משמעותי".